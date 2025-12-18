Boca ya se comunicó con Miguel Borja y consiguió la respuesta que estaba esperando

Poco tiempo después de que se confirmó que Miguel Ángel Borja quedará en libertad de acción y no seguirá vistiendo la camiseta de River Plate, comenzó a barajarse la posibilidad de que el experimentado delantero colombiano recale en el más acérrimo rival del conjunto Millonario. Por supuesto, estamos hablando de Boca Juniors.

En definitiva, lo que empezó como un mero rumor y una simple especulación, fue tomando fuerza de manera progresiva y contundente. De hecho, una declaración pública de Borja abriéndole las puertas al equipo comandado estratégicamente por Claudio Úbeda convirtió algo sin sustento en una posibilidad totalmente concreta.

Inclusive, en las últimas horas y según pudo saber BOLAVIP, hubo un contacto entre la dirigencia de Boca y el propio internacional con la Selección Colombia y con pasado también en equipos como Atlético Nacional de Medellín y Junior de Barranquilla, entre otros. Y dicha comunicación tuvo un desenlace realmente positivo.

Desde la cúpula dirigencial de Boca se comunicaron con el Colibrí para conocer sus intenciones y también su estado actual. Se le preguntó si el deseo de ponerse la camiseta de la entidad de La Ribera era concreto y estaba latente y allí fue cuando la respuesta de Borja fue la esperada desde el Xeneize. Sí, no dudó ni un segundo en levantar el pulgar.

El exdelantero de River todavía no tiene resuelto su futuro. (Foto: Getty)

“Nosotros queremos contar con vos en este mercado de pases”, deslizaron desde la dirigencia de Boca, encontrando un interlocutor dispuesto a escuchar un ofrecimiento formal en las próximas horas. Cabe destacar que el panorama luce bastante sencillo teniendo en cuenta que Borja puede negociar libremente ya que queda libre en menos de dos semanas.

Publicidad

Publicidad

No es un detalle menor que algunos integrantes de la directiva de Boca tienen la sensación de que el futbolista colombiano que en enero próximo cumplirá 33 años de edad está coqueteando con el Xeneize con la intención de especular para que llegue alguna propuesta del exterior. Sin embargo, la respuesta del jugador no parece ir de la mano con esta teoría.

ver también Tras cerrar el fichaje de Hinestroza, Boca inició gestiones formales por Gastón Hernández

Por el momento, y, a diferencia de lo que circuló durante los últimos días, Borja no tiene sobre la mesa ningún acercamiento del fútbol mexicano. Inclusive, esto fue blanqueado por el propio jugador en medio de la comunicación establecida desde Boca. Otro motivo para pensar que la operación puede cerrarse sin grandes dificultades.

Paralelamente, Borja no parece tener ningún deseo de abandonar la República Argentina. De hecho, pese a no continuar integrando el plantel profesional de River, el artillero nacido en Tierralta se compró una casa en el país en noviembre pasado, exponiendo su intención de prolongar su estadía en una nación donde también militó en Olimpo de Bahía Blanca.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE

Miguel Ángel Borja quedará libre de River Plate en menos de dos semanas.

Dirigentes de Boca Juniors contactaron al delantero colombiano para conocer sus intenciones.

El futbolista cumplirá 33 años en enero y descartó tener ofertas del fútbol mexicano.

Publicidad