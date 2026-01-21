River no se retiró del mercado de pases: los puestos que sigue buscando reforzar

Con los desembarcos de Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña, River arrancó de muy buena manera el mercado de pases, ilusionando a los hinchas con la confección de un plantel acorde a las exigencias que tendrá el Millonario a lo largo de la temporada. Sin embargo, todo se estancó de manera clara y también contundente.

Después de ello, los dirigidos por Marcelo Gallardo, con Stefano Di Carlo a la cabeza, siguieron negociando por otros nombres propios como Jhohan Romaña, Sandino Andino, Maher Carrizo y Gianluca Prestianni. De todos modos, por un motivo u otro, ninguno de los mencionados terminó recalando en la entidad del barrio porteño de Núñez.

Esto, teniendo en cuenta lo chico que quedó el margen de error después de un 2025 para el olvido, desató el malestar de los fanáticos de River, que tienen la paciencia por el subsuelo pensando en un 2026 donde no habrá participación en la Copa Libertadores de América. Y lo peor llegó con la circulación de un rumor polémico.

Diversas versiones indicaron que, después de las tres contrataciones mencionadas y luego de dichas negociaciones caídas, las autoridades de River habían tomado la determinación de retirarse del mercado de pases y empezar a pensar en refuerzos para la ventana de transferencias de mitad de año. Sin embargo, esto no es así.

Matías Viña, hasta ahora el último refuerzo de River. (Foto: Getty)

Según pudo saber BOLAVIP en las últimas horas, River no se retiró del mercado. Por el contrario, el Millonario continúa moviéndose para satisfacer las exigencias puestas sobre la mesa por el Muñeco y hay dos posiciones apuntadas por sobre el resto: la de mediapunta y la de centrodelantero. A esta hora, esas son las prioridades.

Publicidad

Publicidad

Por el momento, no se filtró ningún nombre en concreto y todo indica que, a diferencia de lo que sucedió en el tramo inicial del mercado, River está negociando por lo bajo. Por otra parte, existe la posibilidad de que solamente llegue un jugador en dichas posiciones. Es decir, o un mediapunta o un centrodelantero.

ver también Con Armani casi descartado, así formaría River vs. Barracas Central por el Torneo Apertura

Naturalmente, el hecho de que la Asociación del Fútbol Argentino haya decidido prolongar el cierre del actual mercado de pases le abrió una ventana a River para seguir soñando con la llegada de un cuarto y hasta un quinto refuerzo para afrontar tanto el Torneo Apertura como también la Copa Sudamericana y la Copa Argentina.

Los próximos partidos de River

24/1 (17:00) – Barracas Central vs. River

28/1 (20:00) – River vs. Gimnasia

1/2 (21:30) – Rosario Central vs. River

7/2 (20:00) – River vs. Tigre

12/2 (21:15) – Argentinos Juniors vs. River

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE

Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña son las tres incorporaciones confirmadas en River.

Marcelo Gallardo busca sumar un mediapunta o centrodelantero y no se retiró del mercado.

La AFA extendió el cierre del mercado, habilitando la llegada de un posible cuarto refuerzo.

Publicidad