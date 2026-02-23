Mariano Closs apuntó contra Cavani y su presente en Boca: “Elige cuando ir al banco”

En el duelo frente a Racing volvió a ser titular después de más de 5 meses pero su desempeño dejó mucho para desear y hasta fue silbado por los hinchas de Boca. Ahora, de cara al partido frente a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por los 32avos de final de la Copa Argentina, Edinson Cavani no viaja a Salta y se quedará en Buenos Aires entrenando en el predio ubicado en Ezeiza.

En primer lugar, hay que aclarar que no tiene ninguna lesión, sino que su ausencia se debe a que aprovechará los días para realizar distintos trabajos físicos con el objetivo de llevar a cabo una puesta a punto que le permita estar en óptimas condiciones de cara al próximo fin de semana. Por ese motivo, no integra la lista de convocados que presentó Claudio Úbeda hace unos instantes.

Lo cierto es que Mariano Closs aprovechó su programa F12 a través de la señal de ESPN para expresarse sobre Cavani. “Elige cuando trotar, elige cuando ir al banco“, sentenció en primera instancia. Pocos segundos más tarde, agregó: “El peso específico hace que un técnico lo ponga“. Y en referencia a esta nueva novedad durante el lunes, el periodista expresó: “Ahora no viaja…”.

Edinson Cavani, delantero de Boca.

No conforme con lo dicho hasta ahí, redobló la apuesta y fue por más. “Me parece que es una cuestión de comisión directiva, no de gusto“, manifestó el reconocido relator deportivo. Y si todavía no había quedado claro cuál es su evidente postura en este momento, Mariano aseguró: “No es un jugador que juega bien el domingo y lo cuidas para el otro domingo, no juega bien“.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. En cuanto a la actitud y lo que se refleja en el campo de juego, Closs reveló: “Se lo ve protestando a los árbitros, separando. Está más ocupado en señalar, la cámara lo toma y está tácticamente ordenando“. Y para cerrar su crudo relato sobre Cavani, deslizó: “Ahora, futbolísticamente, nada“.

Cabe recordar que, contando el cruce ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por la Copa Argentina, Cavani solo disputó 2 partidos de los 7 que jugó Boca en lo que va del 2026. Entre esos dos cotejos, sumó un total de 104 minutos, donde su nivel individual fue realmente malo. Además, tampoco estuvo presente en los dos amistosos de pretemporada ante Millonarios y Olimpia.

