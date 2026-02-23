Es tendencia:
Mariano Closs apuntó contra Cavani y su presente en Boca: “Elige cuando ir al banco”

El relator analizó el reciente rendimiento del uruguayo y la nueva decisión de no viajar a Salta por la Copa Argentina.

Por Nahuel De Hoz

Edinson Cavani, delantero uruguayo de Boca.
En el duelo frente a Racing volvió a ser titular después de más de 5 meses pero su desempeño dejó mucho para desear y hasta fue silbado por los hinchas de Boca. Ahora, de cara al partido frente a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por los 32avos de final de la Copa Argentina, Edinson Cavani no viaja a Salta y se quedará en Buenos Aires entrenando en el predio ubicado en Ezeiza.

En primer lugar, hay que aclarar que no tiene ninguna lesión, sino que su ausencia se debe a que aprovechará los días para realizar distintos trabajos físicos con el objetivo de llevar a cabo una puesta a punto que le permita estar en óptimas condiciones de cara al próximo fin de semana. Por ese motivo, no integra la lista de convocados que presentó Claudio Úbeda hace unos instantes.

Lo cierto es que Mariano Closs aprovechó su programa F12 a través de la señal de ESPN para expresarse sobre Cavani. “Elige cuando trotar, elige cuando ir al banco“, sentenció en primera instancia. Pocos segundos más tarde, agregó: “El peso específico hace que un técnico lo ponga“. Y en referencia a esta nueva novedad durante el lunes, el periodista expresó: “Ahora no viaja…”.

No conforme con lo dicho hasta ahí, redobló la apuesta y fue por más. “Me parece que es una cuestión de comisión directiva, no de gusto“, manifestó el reconocido relator deportivo. Y si todavía no había quedado claro cuál es su evidente postura en este momento, Mariano aseguró: “No es un jugador que juega bien el domingo y lo cuidas para el otro domingo, no juega bien“.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. En cuanto a la actitud y lo que se refleja en el campo de juego, Closs reveló: “Se lo ve protestando a los árbitros, separando. Está más ocupado en señalar, la cámara lo toma y está tácticamente ordenando“. Y para cerrar su crudo relato sobre Cavani, deslizó: “Ahora, futbolísticamente, nada“.

Con Bareiro de titular, la probable formación de Boca ante Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina

Cabe recordar que, contando el cruce ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por la Copa Argentina, Cavani solo disputó 2 partidos de los 7 que jugó Boca en lo que va del 2026. Entre esos dos cotejos, sumó un total de 104 minutos, donde su nivel individual fue realmente malo. Además, tampoco estuvo presente en los dos amistosos de pretemporada ante Millonarios y Olimpia.

DATOS CLAVE

  • Edinson Cavani no es parte de los convocados y no viajó a Salta para el enfrentamiento por Copa Argentina.
  • Mariano Closs fue muy crítico y manifestó: “Elige cuando trotar, elige cuando ir al banco. Ahora no viaja“.
  • Este martes por la noche, Boca se mide ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por los 32avos de final.
Nahuel De Hoz

Toti Pasman

El ciclo de Úbeda en Boca está terminado: la gente le bajó el pulgar y esto no da para más

German García Grova

Alexander Medina, el elegido por Estudiantes para reemplazar a Eduardo Domínguez

