Con Bareiro de titular, la probable formación de Boca ante Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina

En la noche de este martes, Boca se enfrenta a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026. El partido que se disputa en Salta y comienza a partir de las 21:15 horas, es el escenario clave que podría cambiar el semestre. En ese sentido, Claudio Úbeda planea patear el tablero y salir al campo de juego con un equipo totalmente inédito e inesperado.

Cabe recordar que el Xeneize lleva 3 encuentros sin ganar, luego dos empates consecutivos en La Bombonera ante Racing y Platense, más la dura derrota frente a Vélez. En ese contexto de incertidumbre total, se mide contra un equipo de menor jerarquía que podría servir de trampolín para salir a flote definitivamente o bien agudizar la enorme crisis futbolística en la que está inmerso hace tiempo.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, todo indica que Adam Bareiro será titular por Copa Argentina. La flamante incorporación que se acaba de sumar a los entrenamientos en el predio de Ezeiza, sería el dueño absoluto de la delantera en el compromiso estelar ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy debido al pésimo nivel que arrastran los atacantes de Boca en este último tiempo.

Adam Bareiro, delantero paraguayo de Boca.

El paraguayo de 29 años que arribó a cambio de 3 millones de dólares por el 100% del pase, es el elegido por él DT para este cotejo, tal como ensayó en la última práctica de fútbol. El ex River ocupará el sector que el pasado fin de semana compartieron Miguel Merentiel y Edinson Cavani, en el cual ambos dejaron más dudas y críticas, que verdaderas certezas de cara al futuro.

A su vez, cabe destacar que Úbeda planifica un equipo totalmente suplente. Los nombres evidencian esta cuestión, donde habrá múltiples modificaciones en todas las líneas, a tal punto que jugarán futbolistas que no lo hacen hace mucho tiempo. El calendario es cada vez más apretado en esta recta, por lo que el entrenador debe cuidar a cada protagonista para reducir el mayor riesgo posible.

En definitiva, salvo alguna cuestión de última hora que obligue a realizar cambios de urgencia, Úbeda ya decidió cuál será el equipo titular de Boca para enfrentar a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero, Adam Bareiro, Lucas Janson.

El equipo titular de Boca ante Racing por el Torneo Apertura 2026.

