Mientras Boca espera por Alan Velasco, los dos jugadores que pelean por la titularidad

Boca arrancó el año con el pie derecho. Después de lo que fue el triunfo por 1-0 ante Deportivo Riestra, el plantel comandado por Claudio Úbeda comenzó a pensar en lo que será el partido de este miércoles, en La Plata, frente a Estudiantes.

De cara a lo que ocurrirá en la ciudad de las diagonales, es casi un hecho que Alan Velasco no formará ni siquiera parte de la lista de convocados, ya que sufrió una molestia en la rodilla izquierda que lo obligó a ser reemplazado contra el Malevo. Mientras se aguarda el resultado de los estudios, el Sifón piensa en la formación.

En el caso de que Velasco no tenga ningún tipo de lesión, BOLAVIP pudo confirmar que Úbeda repetirá la formación del debut. De lo contrario, Brian Aguirre y Kevin Zenón esperan agazapados por una chance desde el comienzo. Sí, pese a que el ex Newell’s tiene chances de emigrar.

Si bien Estudiantes necesita un extremo para cubrir la salida de Edwuin Cetré hacia Athletico Paranaense, por el momento, Aguirre no iría a préstamo porque quiere quedarse a pelearla en el Xeneize. Aún existe la posibilidad de que lo terminen de convencer para que recale en el elenco dirigido por Eduardo Domínguez, pero su deseo es poder ser importante con la azul y oro.

Lautaro Di Lollo cabecea para el 1-0 ante Deportivo Riestra. (Marcelo Endelli/Getty Images)

La posible formación de Boca vs. Estudiantes de La Plata

Agustín Marchesin; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco, Lucas Janson, Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

