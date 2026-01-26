Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Mientras Boca espera por Alan Velasco, los dos jugadores que pelean por la titularidad

El futbolista de 23 años se fue lesionado ante Deportivo Riestra y su presencia en La Plata está en duda.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Alan Velasco, jugador de Boca.
© Getty ImagesAlan Velasco, jugador de Boca.

Boca arrancó el año con el pie derecho. Después de lo que fue el triunfo por 1-0 ante Deportivo Riestra, el plantel comandado por Claudio Úbeda comenzó a pensar en lo que será el partido de este miércoles, en La Plata, frente a Estudiantes.

De cara a lo que ocurrirá en la ciudad de las diagonales, es casi un hecho que Alan Velasco no formará ni siquiera parte de la lista de convocados, ya que sufrió una molestia en la rodilla izquierda que lo obligó a ser reemplazado contra el Malevo. Mientras se aguarda el resultado de los estudios, el Sifón piensa en la formación.

En el caso de que Velasco no tenga ningún tipo de lesión, BOLAVIP pudo confirmar que Úbeda repetirá la formación del debut. De lo contrario, Brian Aguirre y Kevin Zenón esperan agazapados por una chance desde el comienzo. Sí, pese a que el ex Newell’s tiene chances de emigrar.

Si bien Estudiantes necesita un extremo para cubrir la salida de Edwuin Cetré hacia Athletico Paranaense, por el momento, Aguirre no iría a préstamo porque quiere quedarse a pelearla en el Xeneize. Aún existe la posibilidad de que lo terminen de convencer para que recale en el elenco dirigido por Eduardo Domínguez, pero su deseo es poder ser importante con la azul y oro.

Lautaro Di Lollo cabecea para el 1-0 ante Deportivo Riestra. (Marcelo Endelli/Getty Images)

Lautaro Di Lollo cabecea para el 1-0 ante Deportivo Riestra. (Marcelo Endelli/Getty Images)

La posible formación de Boca vs. Estudiantes de La Plata

Agustín Marchesin; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco, Lucas Janson, Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

Publicidad

DATOS CLAVES

  • Boca enfrentará a Estudiantes este miércoles en La Plata tras vencer 1-0 a Riestra.
  • Alan Velasco sufrió una molestia en la rodilla izquierda y quedaría fuera de la convocatoria.
  • Claudio Úbeda analiza a Brian Aguirre o Kevin Zenón como variantes para el once titular.
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Con 11 jugadores como Montiel, River gana la Libertadores, la Intercontinental y el Mundial de Clubes

ggrova
german garcía grova

River se puso firme por Luca Scarlato y podría recibir una jugosa suma: ya hubo oferta de Parma

Lee también
José Sosa apuntó contra Ascacíbar por su pase a Boca
Fútbol Argentino

José Sosa apuntó contra Ascacíbar por su pase a Boca

Denuncian el vergonzoso estado del Camp Nou a pesar de invertir más de 1000 millones en obras
Fútbol europeo

Denuncian el vergonzoso estado del Camp Nou a pesar de invertir más de 1000 millones en obras

Marcos Llorente respalda a Julián Alvarez: ''Es muy trabajador''
Fútbol europeo

Marcos Llorente respalda a Julián Alvarez: ''Es muy trabajador''

En silla de ruedas y con cuidados las 24 horas, así pasa sus días Michael Schumacher entre España y Suiza
FÓRMULA 1

En silla de ruedas y con cuidados las 24 horas, así pasa sus días Michael Schumacher entre España y Suiza

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo