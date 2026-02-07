A qué hora juega River vs. Tigre por la Fecha 4 del Torneo Apertura 2026: probables formaciones

Este sábado, en el marco de la Fecha 4 del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional, River Plate y Tigre se encuentran frente a frente con el Estadio Monumental de Núñez como testigo y como escenario. Uno de los partidos más esperados del fin de semana.

No es un detalle menor que el puntapié inicial del trascendental compromiso entre el Millonario y el Matador será a las 20 horas de la República Argentina. Por otra parte, Sebastián Zunino será el encargado de impartir justicia y el duelo podrá verse a través de ESPN Premium.

Por un lado, el equipo comandado estratégicamente por Marcelo Gallardo arriba a este espectáculo con 7 puntos cosechados sobre 9 en disputa, habiendo derrotado tanto a Barracas Central como a Gimnasia y Esgrima La Plata y empatado ante Rosario Central.

Por el otro, los dirigidos por Diego Dabove también tuvieron un buen arranque de campeonato, con dos triunfos y una paridad. Fueron festejos frente a Estudiantes de Río Cuarto y Racing Club y un empate visitando a Belgrano de Córdoba.

River viene de empatar ante Rosario Central. (Foto: Getty)

Probables formaciones de River y Tigre

RIVER: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas.

TIGRE: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Bruno Leyes, Jalil Elías, Sebastián Medina; David Romero e Ignacio Russo.

Las posiciones del Apertura 2026

DATOS CLAVE

