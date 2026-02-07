Es tendencia:
logotipo del encabezado
Torneo Apertura

A qué hora juega River vs. Tigre por la Fecha 4 del Torneo Apertura 2026: probables formaciones

Todos los detalles relacionados con el compromiso entre el Millonario y el Matador en el Estadio Monumental de Núñez.

Por Gabriel Casazza

Seguí a Bolavip en Google!
River y Tigre, frente a frente.
© GettyRiver y Tigre, frente a frente.

Este sábado, en el marco de la Fecha 4 del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional, River Plate y Tigre se encuentran frente a frente con el Estadio Monumental de Núñez como testigo y como escenario. Uno de los partidos más esperados del fin de semana.

No es un detalle menor que el puntapié inicial del trascendental compromiso entre el Millonario y el Matador será a las 20 horas de la República Argentina. Por otra parte, Sebastián Zunino será el encargado de impartir justicia y el duelo podrá verse a través de ESPN Premium.

Por un lado, el equipo comandado estratégicamente por Marcelo Gallardo arriba a este espectáculo con 7 puntos cosechados sobre 9 en disputa, habiendo derrotado tanto a Barracas Central como a Gimnasia y Esgrima La Plata y empatado ante Rosario Central.

Por el otro, los dirigidos por Diego Dabove también tuvieron un buen arranque de campeonato, con dos triunfos y una paridad. Fueron festejos frente a Estudiantes de Río Cuarto y Racing Club y un empate visitando a Belgrano de Córdoba.

River viene de empatar ante Rosario Central. (Foto: Getty)

River viene de empatar ante Rosario Central. (Foto: Getty)

Probables formaciones de River y Tigre

RIVER: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas.

Publicidad
Con dos cambios, la formación que definió Gallardo para River vs. Tigre

ver también

Con dos cambios, la formación que definió Gallardo para River vs. Tigre

TIGRE: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Bruno Leyes, Jalil Elías, Sebastián Medina; David Romero e Ignacio Russo.

Las posiciones del Apertura 2026

DATOS CLAVE

  • River Plate y Tigre juegan este sábado a las 20:00 horas en el Estadio Monumental.
Publicidad
  • El árbitro Sebastián Zunino dirigirá el partido transmitido en vivo por ESPN Premium.
  • El equipo de Marcelo Gallardo llega al encuentro con 7 puntos en tres partidos.
gabriel casazza
Gabriel Casazza

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Caso Valentín Carboni: pensar que con seis meses en Racing te metés en el Mundial es una falta de respeto

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
River vs. Tigre por el Torneo Apertura 2026: ¡Minuto a minuto!
Fútbol Argentino

River vs. Tigre por el Torneo Apertura 2026: ¡Minuto a minuto!

La formación de River vs. Tigre hoy en el Monumental
River Plate

La formación de River vs. Tigre hoy en el Monumental

River hoy: convocados vs. Tigre, blindaje de joyas y nueva tecnología en el Monumental
River Plate

River hoy: convocados vs. Tigre, blindaje de joyas y nueva tecnología en el Monumental

Las dos leyendas del tenis con las que comparan a Iva Jovic
Tenis

Las dos leyendas del tenis con las que comparan a Iva Jovic

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo