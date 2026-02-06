River hoy: el XI vs. Tigre, los dos que se fueron libres y por qué se quiere ir Centurión

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este viernes 6 de febrero, el día previo a recibir a Tigre en el Estadio Monumental por la cuarta jornada de la Zona B del Torneo Apertura. El once que planea poner Marcelo Gallardo, la razón por la que Viña le ganó el puesto a Marcos Acuña, los dos pibes que se fueron libres y el motivo por el que Ezequiel Centurión analiza marcharse del Millonario.

La probable formación de River ante Tigre

Pese a que Marcelo Gallardo todavía no dio la confirmación oficial, River saldría a la cancha para enfrentar a Tigre el próximo sábado a partir de las 20 horas con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juanfer Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas.

Marcelo Gallardo. (Foto: Getty).

¿Por qué Viña le ganó el puesto a Acuña?

En este último mercado de pases, River concretó la llegad de Matías Viña, un lateral por izquierda uruguayo que se desempeñaba en Flamengo. La intención era tener una buena alternativa para esa posición tras la salida de Milton Casco, pero el charrúa tuvo que salir a la cancha antes de lo esperado y eso fue por Acuña sufrió una lesión en la pretemporada y no pudo hacerla completa.

Viña fue expulsado en la segunda fecha ante Gimnasia, por lo que ante Rosario Central no pudo estar. Su lugar lo ocupó Lautaro Rivero, pero sobre el final el que ingresó a disputar los últimos minutos fue Marcos Acuña, que ya había recibido el alta. Frente a Tigre jugaría Viña y el motivo es que desde el cuerpo técnico de River pretenden que el Huevo tenga más rodaje en entrenamientos para ponerse a la par de sus compañeros.

Acuña iría al banco ante Tigre. (Foto: Getty).

Los dos pibes que se marcharon libres

Las Inferiores de River son una fuente de talento inagotable. Muchos de los chicos hacen su camino y llegan a ser considerados por Marcelo Gallardo y otros no tienen esa oportunidad. En este caso, son dos los pibes que se desempeñan en Reserva y se marcharon en condición de libre para tener rodaje, se trata de Wierna que jugará en la Reserva de Sarmiento y de Leandro Peña Biafore que continuará su carrera en Ferro.

El motivo por el que Ezequiel Centurión analiza marcharse

Cuando parecía que Centurión sería el segundo arquero en la consideración del cuerpo técnico encabezado por Marcelo Gallardo, la figura del juvenil Santiago Beltrán sorprendió a propios y extraños. Ante la complicación física de Franco Armani, se adueñó de los tres palos y mantuvo la valla invicta en sus tres presentaciones.

Ezequiel Centurión en su paso por Independiente Rivadavia. (Foto: Getty).

Bajo esa órbita, Centurión, ya con 28 años de edad, quedó marginado por completo a la tercera opción para el arco de River. Por ello, según informó el periodista Maximiliano Grillo, el también ex portero de Estudiantes de Caseros tomó la determinación de cambiar nuevamente de aires, siempre y cuando aparezca la posibilidad.

