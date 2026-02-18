Milton Giménez fue operado por pubalgia: los plazos de recuperación y su posible vuelta en el Superclásico

A pesar de los intentos por recuperarse y volver a sumar minutos lo antes posible, el delantero de Boca, Milton Giménez, finalmente pasó por el quirófano para operarse de una pubalgia que lo tiene a maltraer desde el inicio de la temporada y que no le permitió jugar en lo que va del año.

Esta intervención salió de la manera esperada, y es por eso que en horas de la tarde de este miércoles el futbolista del Xeneize tendrá el alta médica, para así regresar a su domicilio e iniciar con un proceso de recuperación que le demandará por lo menos dos meses.

De esta manera, se espera que Giménez pueda volver a estar en óptimas condiciones para competir a mediados de abril, en un mes que será trascendental para el equipo comandado por Claudio Úbeda, pensando tanto en el Torneo Apertura como en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Es que, para este entonces, el elenco de la Ribera se enfrentará a River en el Superclásico en el Más Monumental, programado para la fecha 15 del certamen, que será el fin de semana del 19 de abril, por lo que el delantero ya podría estar aunque sea en el banco de suplentes.

Además, tendrá la posibilidad de estar para la mitad de los grupos de la Copa Libertadores, debido a que en esas fechas el Xeneize estará jugando la tercera jornada de su zona, en la que conocerá a sus rivales en marzo, luego de que se realice el sorteo protocolar.

Así las cosas, Úbeda tendrá una baja en la delantera para los próximos encuentros de Boca. Como mínimo, no podrá contar con el delantero por un mínimo de 12 partidos, teniendo en cuenta los compromisos por el Torneo Apertura, Copa Libertadores y Copa Argentina.

Pensando en los reemplazantes de Giménez, con los regresos de Edinson Cavani y Miguel Merentiel, ambos recuperados de sus lesiones, Úbeda cuenta con los uruguayos más Ángel Romero, el flamante refuerzo. Además, en esa posición pueden jugar Lucas Janson e Iker Zufiaurre.

Los números de Milton Giménez en Boca

Desde su llegada al Xeneize a mediados de 2024, el delantero de 29 años lleva disputados un total de 59 partidos, en los que convirtió 17 goles y aportó cinco asistencias. Además recibió 11 tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 3236 minutos en cancha.

