Leandro Paredes explicó el motivo del duro presente de Boca: “Falta confianza”

En una tarde muy caliente en La Bombonera en la que los jugadores se fueron silbados, Boca empató 1-1 ante Gimnasia de Mendoza por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026. Además de agudizar su crisis futbolística, llegó al cuarto partido consecutivo sin ganar por el campeonato y ahora peligra su clasificación. Por eso, al término del partido Leandro Paredes rompió el silencio.

El campeón del mundo fue suplente en su regreso después de la lesión que sufrió en su tobillo que le impidió estar en los últimos compromisos. Como no podía ser de otra manera, pocos minutos después del comienzo del segundo tiempo saltó al campo de juego y le cambió la cara al equipo, a pesar de que no pudo reflejarse en el marcador para sumar tres puntos claves para la tabla de posiciones.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con TNT Sports, el capitán fue contundente. “Somos los primeros en saber que los resultados no son los que queremos“, sentenció Paredes en primera instancia en cuanto al enojo de los hinchas que le recriminaban este presente a los futbolistas. “Obvio, obvio”, contestó sobre si entendía los silbidos que bajaban desde las tribunas.

Pocos segundos más tarde, el mediocampista continuó con su relato. “Tenemos que ligar un poco más. Creo que el segundo tiempo fue muy bueno, hicimos las cosas para convertir y no se pudo“, manifestó el experimentado volante del Xeneize. “Pero no alcanza. Hay que seguir mejorando para encontrar los resultados“, expresó inmediatamente después sin titubear ni un poco.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Falta confianza. Nos pasó cuando terminamos el año, esa confianza nos dio ánimo para conseguir los resultados. Ahora nos falta eso“, argumentó Leandro a modo de justificación para esta actualidad. “Pero hay mucho para mejorar“, volvió a insistir para remarcar el gran déficit de Boca.

Luego, se refirió al notable ingreso de Tomás Aranda, que deslumbró a todos con su rendimiento individual en el último tercio de la cancha. “Cuando hay gente que se encuentra y quiere la pelota entre líneas es una ventaja muy grande“, sostuvo sobre el juvenil de las inferiores. “El chico lo hizo muy bien y ojalá siga mejorando“, añadió pocos segundos más tarde Paredes.

Para cerrar con sus declaraciones, se refirió a la cuestión que protagoniza Edinson Cavani que volvió a lesionarse y no pudo estar presente. “A nosotros nos duele que esté así porque es uno de los referentes“, deslizó el campeón del mundo. “Es un atacante que nos puede ayudar muchísimo. Que tenga esta molestia y no lo deje estar al 100% duele“, completó inmediatamente después.

