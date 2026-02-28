Úbeda, entre la tristeza por los silbidos y la bronca por el arbitraje tras el empate de Boca: “Me genera angustia y dolor”

Este sábado se vivió una tarde muy caliente en La Bombonera, donde los jugadores se fueron silbados y reprochados por los hinchas, tras el empate 1-1 entre Boca y Gimnasia de Mendoza. Con goles de Luciano Paredes y Miguel Merentiel, el Xeneize acumuló su cuarto partido consecutivo sin ganar y ahora sí la clasificación a los octavos de final corre más peligro que nunca.

Tal como sucede habitualmente, Claudio Úbeda asistió a la conferencia de prensa protocolar que diagrama la Liga Profesional de Fútbol al término de cada compromiso por el campeonato doméstico. Para sorpresa de todos, el entrenador se quejó por el gol anulado a Adam Bareiro por posición adelantada de Lucas Janson sobre el final del primer tiempo que pudo haber cambiado todo.

Lo cierto es que el director técnico fue contundente ante ese tema. “La jugada no tiene comentarios. No fue offside“, sentenció el Sifón sin tapujos. “La acabo de ver minuciosamente y no parece haber offside“, agregó pocos segundos más tarde volviendo a hacer hincapié. “Hay una pierna atrás habilitando para nuestra forma de haber“, añadió inmediatamente después el entrenador.

Claudio Úbeda, director técnico de Boca Juniors. (Getty Images)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “No fue a verla al VAR el árbitro principal, hizo caso y cobró directamente“, manifestó Úbeda a modo de queja durante la rueda de prensa. “Me llamó un poco la atención“, volvió a insistir para reforzar su enojo ante la decisión del cuerpo arbitral ante el gol que daba vuelta el encuentro.

En cuanto a los silbidos, el entrenador reveló sus sentimientos. “Me genera angustia y dolor, no me gusta“, confesó abiertamente Claudio delante de los periodistas presentes en la sala. “Me pone mal porque es lógico que el hincha de Boca exija y quiera ganar“, confesó en relación al reproche que bajó desde cada una de las tribunas de La Bombonera tras el empate 1-1.

En ese sentido, siguió con un mensaje muy similar. “Somos los primeros que nos pone mal no haber ganado este partido“, manifestó en una línea muy parecida a lo que declaró Leandro Paredes post partido. “Nosotros tenemos la obligación de ganar y no lo hicimos“, completó el entrenador justificando y entendiendo el enojo de los hinchas que se expresaron ni bien finalizó el cotejo.

Claudio Úbeda, entrenador de Boca. (Getty Images)

Úbeda también elogió a Tomás Aranda, que brilló en el segundo tiempo. “Entró muy bien, con confianza. Es un chico inteligente para jugar, tuvo 3 situaciones de gol que pudo haber convertido. Los goles seguramente ya van a llegar. Cada vez tiene más importancia cuando interviene. Se lo nota suelto y con confianza. Pronto le va a llegar la oportunidad de ser titular“, sostuvo el Sifón.

Sobre Edinson Cavani, reveló detalles desconocidos. “Hablé con él. Le está molestando parte de la vértebra que le hacía presión sobre una de las piernas. Entonces tomó la decisión de hacer otro estudio más profundo. Están avocados los médicos en saber si le van a hacer otra infiltración para tratar de bloquear o si directamente necesita otra cosa más importante. Está a la espera de ver qué resuelven los médicos”, manifestó.