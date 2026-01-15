Mientras Boca continúa intentando destrabar la incorporación de Marino Hinestroza desde Atlético Nacional de Medellín que está demorándose mucho más de lo previsto, se confirmó la salida de un delantero que se había reincorporado al plantel tras volver de un préstamo y no será tenido en cuenta por Claudio Úbeda.

Se trata de Ignacio Rodríguez, quien supo destacarse como goleador de la Reserva al punto de ser muy considerado por Diego Martínez durante su breve ciclo como entrenador del primer equipo, pero que ante la falta de oportunidades había sido cedido a Nueva Chicago.

Ahora, el delantero que venía de disputar 28 partidos y marcar 6 goles con El Torito de Mataderos fue anunciado como flamante refuerzo de Atlanta para volver a jugar otra temporada en Primera Nacional. El préstamo que el Bohemio acordó con Boca será por todo el año, sin cargo ni opción de compra.

Rodríguez, que en siete ocasiones fue concentrado por Diego Martínez con el plantel profesional, todavía no logró hacer su estreno oficial con la camiseta del Xeneize en Primera División y a sus 23 años deberá esperar cuanto menos un año más para tener esa oportunidad.

Su contrato en Boca finalizará en diciembre de 2028 y el hecho de que no haya opción de compra en el contrato de cesión con Atlanta hace pensar que la directiva que encabeza Juan Román Riquelme no tiene intenciones de desprenderse de él definitivamente.

Su vínculo con la Selección de Uruguay

Aunque Ignacio Rodríguez nació en Buenos Aires, decidió aceptar la propuesta de representar a la Selección de Uruguay en la categoría Sub 20, ya que tiene esa nacionalidad por parte de su abuelo. Sin embargo, no desestimó la posibilidad de representar a la Selección Argentina si se le presentara la oportunidad.

