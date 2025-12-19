Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

El mercado de pases de Boca está más activo que nunca. Juan Román Riquelme se mueve para potenciar el plantel que, en principio, estará al mando de Claudio Úbeda en 2026. Varios futbolistas están en el radar, mientras que otros pertenecientes al club también son buscados por otros clubes. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Boca ya se comunicó con Miguel Borja: el colombiano quiere llegar al Xeneize

En las últimas horas y según pudo saber BOLAVIP, hubo un contacto entre la dirigencia de Boca y el propio internacional con la Selección Colombia y con pasado también en equipos como Atlético Nacional de Medellín y Junior de Barranquilla, entre otros. Y dicha comunicación tuvo un desenlace realmente positivo.

Desde la cúpula dirigencial de Boca se comunicaron con el Colibrí para conocer sus intenciones y también su estado actual. Se le preguntó si el deseo de ponerse la camiseta de la entidad de La Ribera era concreto y estaba latente y allí fue cuando la respuesta de Borja fue la esperada desde el Xeneize. Sí, no dudó ni un segundo en levantar el pulgar.

Boca inició gestiones por Alexis Cuello

Luego de un 2025 con muchos cambios en la ofensiva que solamente tuvo a Miguel Merentiel mostrando un buen nivel con cierta regularidad y un segundo semestre muy bueno de Exequiel Zeballos, en Boca saben que hay que reforzar la delantera pensando en 2026. Marino Hinestroza será el primer refuerzo y quien se encamina para ser el segundo es Alexis Cuello, delantero de San Lorenzo.

Según pudo saber BOLAVIP, en Boca ya movieron fichas por Alexis Cuello y se contactaron con su agente para saber las condiciones. La semana próxima habrá una reunión entre las partes para arreglar la cuestión contractual del delantero y desde San Lorenzo avisaron que pondrán a alguien para que se ocupe de la negociación.

Giampaoli vuelve a Boca, pero hay equipos interesados

Renzo Giampaoli vuelve a Boca tras su paso por Gimnasia y Esgrima de La Plata, donde tuvo buenas actuaciones. Por cómo se está moviendo el Xeneize, no encontraría lugar para desempeñarse en la zaga central. De hecho, desde el Lobo quieren retener al joven.

Publicidad

Publicidad

Según pudo saber BOLAVIP, la idea de Carlos Anacleto, el presidente del Lobo, es poder extender la cesión del zaguero. Sin embargo, no es el único equipo que quiere al futbolista de 25 años: otro de los interesados es Nacional, de Uruguay, que en 2026 buscará romper con la sequía de 37 años sin poder conquistar la Copa Libertadores.

Boca inició gestiones formales por Gastón Hernández

Boca abrió conversaciones con Hernández. De esta manera, la dirigencia azul y oro empezó las tratativas para intentar llegar a un acuerdo con el futbolista y luego buscar un pacto con la institución azulgrana. Pero claro, hay que tener en cuenta los problemas que atraviesa el Ciclón, lo que podría complicar o al menos atrasar las negociaciones entre los equipos.

Bien cabe destacar que el Tonga sabe del fuerte interés de Boca y los primeros contactos se dieron a través de su representante. Su rol como máximo referente del vestuario y capitán indiscutido de San Lorenzo, es un condicionante que podría generar cierto conflicto en las tratativas pero no llegaría a ser un problema mayor, por lo que se estima que todo llegaría a buen puerto.

Publicidad