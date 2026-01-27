Boca hoy: llegan Ascacibar y Angel Romero, Brian Aguirre a Estudiantes, convocados y más

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca

Producto de una negociación express, Boca cerró este martes a Santiago Ascacibar como refuerzo. El volante de 28 años dejará Estudiantes de La Plata luego de dos ciclos en los que disputó 196 partidos, con 18 tantos y 14 pases-gol incluidos en los cinco títulos que conquistó en el equipo platense.

Luego de varios mercados de pases en los que estuvo en el radar, finalmente Juan Román Riquelme logró llegar a un acuerdo con el futbolista con pasado en Stuttgart, Hertha Berlín y Cremonese, así como también con Estudiantes. De esta manera, el Ruso se pondrá la camiseta de Boca y será uno de los flamantes refuerzos xeneizes de un mercado que se activó esta semana.

Ángel Romero se hizo la revisión médica

El delantero paraguayo, que viene de finalizar su contrato con Corinthians, viajó a Buenos Aires por la noche del lunes. A primera hora del martes, se acercó al centro médico Genea para hacerse la revisión médica.

En el aeropuerto, Ángel dialogó con los periodistas en rueda de prensa y compartió sus primeras sensaciones como refuerzo de Boca: “Fue todo muy fácil porque viniendo de Román, de Boca, seduce mucho al jugador. Seduce siempre jugar en Boca. En realidad, Román lo llamó a Óscar para preguntar por mi situación. Cerramos rápido; después se demora por los papeles. Muy contento de recibir ese llamado y ahora hacerme la revisión. Si se da todo lo pensado, es firmar por Boca”.

Aguirre, a Estudiantes

En una semana de muchas conversaciones entre Estudiantes y Boca por Santiago Ascacibar, se confirmó el pase de Brian Aguirre a La Plata. El extremo llegará a préstamo al Pincha, en una operación conectada con el arribo del volante central al club de la Ribera.

La cesión del futbolista con pasado en Newell’s será por 12 meses, en una operación poco costosa para el club que preside Juan Sebastián Verón, ya que el Xeneize se hará cargo del salario. Como si fuera poco, también se acordó un beneficio económico para el León.

