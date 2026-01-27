Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mercado de pases

Tras cerrar a Ascacibar, el beneficio económico que Boca le dará a Estudiantes por Brian Aguirre

El extremo jugará a préstamo en el Pincha, que no solo buscará aprovechar al jugador en lo deportivo. Detalles.

Por Joaquín Alis

Seguí a Bolavip en Google!
Tras cerrar a Ascacibar, el beneficio económico que Boca le dará a Estudiantes por Brian Aguirre
© BocaTras cerrar a Ascacibar, el beneficio económico que Boca le dará a Estudiantes por Brian Aguirre

En una semana de muchas conversaciones entre Estudiantes y Boca por Santiago Ascacibar, se confirmó el pase de Brian Aguirre a La Plata. El extremo llegará a préstamo al Pincha, en una operación conectada con el arribo del volante central al club de la Ribera.

La cesión del futbolista con pasado en Newell’s será por 12 meses, en una operación poco costosa para el club que preside Juan Sebastián Verón, ya que el Xeneize se hará cargo del salario. Como si fuera poco, también se acordó un beneficio económico para el León.

Además de no tener que pagar el sueldo del jugador, Estudiantes cobrará un porcentaje de una futura venta si Boca lo vende en el futuro. El mismo será en concepto de “derecho de vidriera“, teniendo en cuenta que se espera que Eduardo Domínguez le dé mucha continuidad al atacante.

Considerando que Estudiantes está a punto de vender a Edwuin Cetré, Brian Aguirre se encamina para convertirse en una pieza importante. El extremo intentará tener más rodaje que el que le dieron en el Xeneize, en una institución que también participará de la Copa Libertadores 2026.

Ascacibar es nuevo jugador de Boca

Este martes, Boca terminó de cerrar la llegada de Santiago Ascacibar, que será el segundo refuerzo para Claudio Ubeda. El mediocampista dejará el club de La Plata para sumarse al equipo de la Ribera, con un contrato que durará hasta diciembre de 2030.

Al igual que Ángel Romero, el ex Stuttgart se hará la revisión médica este 27 de enero. Teniendo en cuenta que ya hizo la pretemporada con Estudiantes, no se descarta que debute el domingo ante Newell’s en La Bombonera.

Publicidad

DATOS CLAVE

Aquí tienes los puntos clave enfocados en la operación de Aguirre:

  • Brian Aguirre llega a Estudiantes de La Plata mediante un préstamo por 12 meses.
  • Boca Juniors asumirá la totalidad del salario del extremo durante su estadía en La Plata.
  • Estudiantes percibirá un beneficio económico por derecho de vidriera ante una futura venta del jugador.
Pablo Mouche liquidó a Juan Román Riquelme: “No le hace bien a la gente de Boca”

ver también

Pablo Mouche liquidó a Juan Román Riquelme: “No le hace bien a la gente de Boca”

Las primeras palabras de Ángel Romero como jugador de Boca: “Uno de los más grandes del mundo”

ver también

Las primeras palabras de Ángel Romero como jugador de Boca: “Uno de los más grandes del mundo”

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Independiente campeón, River decepción y batacazo para el premio “Wanda Nara”: mis predicciones para el Apertura 2026

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Ascacibar quedó a un paso de Boca, mientras que Brian Aguirre pasará a Estudiantes
Boca Juniors

Ascacibar quedó a un paso de Boca, mientras que Brian Aguirre pasará a Estudiantes

José Sosa apuntó contra Ascacíbar por su pase a Boca
Fútbol Argentino

José Sosa apuntó contra Ascacíbar por su pase a Boca

Un jugador de Boca podría poner en peligro la llegada de Ascacibar
Boca Juniors

Un jugador de Boca podría poner en peligro la llegada de Ascacibar

River hoy: la estrategia para sumar un refuerzo más y el XI vs. Gimnasia
River Plate

River hoy: la estrategia para sumar un refuerzo más y el XI vs. Gimnasia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo