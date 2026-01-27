Tras cerrar a Ascacibar, el beneficio económico que Boca le dará a Estudiantes por Brian Aguirre

En una semana de muchas conversaciones entre Estudiantes y Boca por Santiago Ascacibar, se confirmó el pase de Brian Aguirre a La Plata. El extremo llegará a préstamo al Pincha, en una operación conectada con el arribo del volante central al club de la Ribera.

La cesión del futbolista con pasado en Newell’s será por 12 meses, en una operación poco costosa para el club que preside Juan Sebastián Verón, ya que el Xeneize se hará cargo del salario. Como si fuera poco, también se acordó un beneficio económico para el León.

Además de no tener que pagar el sueldo del jugador, Estudiantes cobrará un porcentaje de una futura venta si Boca lo vende en el futuro. El mismo será en concepto de “derecho de vidriera“, teniendo en cuenta que se espera que Eduardo Domínguez le dé mucha continuidad al atacante.

Considerando que Estudiantes está a punto de vender a Edwuin Cetré, Brian Aguirre se encamina para convertirse en una pieza importante. El extremo intentará tener más rodaje que el que le dieron en el Xeneize, en una institución que también participará de la Copa Libertadores 2026.

Ascacibar es nuevo jugador de Boca

Este martes, Boca terminó de cerrar la llegada de Santiago Ascacibar, que será el segundo refuerzo para Claudio Ubeda. El mediocampista dejará el club de La Plata para sumarse al equipo de la Ribera, con un contrato que durará hasta diciembre de 2030.

Al igual que Ángel Romero, el ex Stuttgart se hará la revisión médica este 27 de enero. Teniendo en cuenta que ya hizo la pretemporada con Estudiantes, no se descarta que debute el domingo ante Newell’s en La Bombonera.

