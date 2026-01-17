Ni Nacional, ni Peñarol: el equipo uruguayo que le ofreció a Edinson Cavani retirarse fuera de Boca

Aunque Edinson Cavani cuenta con la tranquilidad de tener asegurada su continuidad en Boca hasta fin de año más allá de una temporada de muy escaso aporte, perjudicado por constantes lesiones, sigue sin poder aparecer en el equipo que conduce Claudio Úbeda y tras perderse el amistoso de pretemporada ante Millonarios lo mismo sucederá ante Olimpia producto de una lumbalgia.

Mientras en el Xeneize apuntar a que esté en condiciones de volver para el estreno en el Apertura 2026 de la Copa de la Liga, el domingo 25 de enero cuando reciba al Deportivo Riestra en La Bombonera, en Uruguay hubo un entrenador argentino que se ofreció a hacerle un lugar en su plantel para que transite el cierre de su carrera.

El responsable de la invitación fue Diego Monarriz, ex técnico de San Lorenzo, y el destino ofrecido no fue uno más sino el mismo en que comenzó la carrera del delantero 38 años que ha celebrado más de 460 goles desde aquel entonces hasta la actualidad: Danubio.

“No sé cuándo se quiere retirar, yo no lo voy a retirar, pero no tengo dudas de que andaría. Acá andaría“, dijo en diálogo con SportsCenter, donde también se refirió a un supuesto interés por sumar a Darío Benedetto, a quien también consideró como un refuerzo valioso. “Depende de ellos, de las ganas que tengan, de seguir queriendo jugar al fútbol”, reflexionó en relación a ambos.

Cavani llegará al inicio del Apertura sin haber participado de los amistosos de pretemporada. (Getty)

Edinson Cavani hizo su debut como futbolista profesional con Danubio en 2005 y para 2007, tras marcar 12 goles en 30 partidos, además de tener una destacada actuación con la Selección de Uruguay en el Sudamericano Sub 20 de inicios de ese año, ya había sido contratado por el Palermo de Italia.

No es la primera vez que en el club uruguayo le plantean a Cavani la posibilidad de volver, algo que ya había hecho el año pasado su director deportivo Gustavo Matosas. “¿Dónde estás hoy sos feliz? Mirá que acá en tu casa te esperan a jugar“, publicó como mensaje público en redes sociales. Sin embargo, se encontró con una respuesta inesperada del delantero: “Soy feliz y sobre todo terco. Lo voy a intentar hasta el último día“.

Los números de la última temporada de Cavani en Boca

2025 fue un año de poca productividad para Edinson Cavani en Boca, en el que participó de 24 partidos, 19 de ellos como titular, y solo logró marcar 5 goles, repartidos entre Apertura, Clausura y Copa Argentina; además de anotarse dos asistencias en la planilla de estadísticas.

Data clave

Edinson Cavani es baja por lumbalgia para el próximo amistoso ante Olimpia.

es baja por lumbalgia para el próximo amistoso ante Olimpia. Boca pretende que su regreso sea el domingo 25 de enero ante Deportivo Riestra en La Bombonera, por la primera fecha del Apertura 2026.

ante Deportivo Riestra en La Bombonera, por la primera fecha del Apertura 2026. Diego Monarriz invitó al delantero a jugar en Danubio antes de su retiro.

