Boca Juniors

Riquelme lo pagó una millonada, es criticado por la hinchada y Úbeda lo pondría de titular en Boca vs. Olimpia

El ex Independiente tiene la chance de ser titular en el amistoso donde el Xeneize enfrentará a Olimpia, este domingo.

Por Julián Mazzara

Alan Velasco, volante de Boca.
© Getty ImagesAlan Velasco, volante de Boca.

Este domingo, a partir de las 21:00 y con la transmisión exclusiva de Disney+, se llevará a cabo el último amistoso de pretemporada para el Boca de Claudio Úbeda, quien enfrentará a Olimpia, en el Estadio Único San Nicolás de los Arroyos.

Los dirigidos por Úbeda vienen de igualar sin goles ante Millonarios, en La Bombonera, y ahora tratarán de mostrar una mejor versión, además de poder convertir los goles que no hicieron frente a los colombianos. Y habrá algunos cambios respecto al último juego.

Si bien en la semana probó con un equipo plagado de futbolistas que no son habitualmente parte de la alineación titular, así como Tomás Belmonte ganó terreno para meterse entre los XI, el que también convenció al Sifón es Alan Velasco, por quien Juan Román Riquelme desembolsó 10 millones de dólares para sumarlo desde Dallas FC, y desde que llegó a La Ribera no pudo rendir como se lo esperaba.

Hasta el momento lleva 16 titularidades en encuentros oficiales, pero acumula un total de 31 encuentros con la camiseta azul y oro. Incluso, su cuota goleadora es muy pobre: anotó un tanto y aportó dos asistencias en 1.514 minutos dentro del campo de juego. Entre sus flojas actuaciones, con el agregado de las lesiones, los hinchas lo criticaron muchísimo durante el año pasado. Pero Úbeda confía en el ex Independiente.

Alan Velasco durante un entrenamiento. (Prensa Boca)

Alan Velasco durante un entrenamiento. (Prensa Boca)

La posible formación de Boca vs. Olimpia

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Malcom Braida; Ander Herrera, Tomás Belmonte, Leandro Paredes; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

DATOS CLAVES

  • Boca vs Olimpia juegan este domingo a las 21:00 por Disney+.
  • Claudio Úbeda perfila a Alan Velasco como titular en el amistoso de pretemporada.
  • Velasco costó 10 millones de dólares y registra 1 gol en 31 partidos.
