En la antesala del encuentro de Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy, Leandro Paredes y Exequiel Zeballos tomaron una decisión que cayó bien entre los hinchas de Boca, pero que también despertó críticas para Edinson Cavani. Mientras el plantel se prepara para el debut en Salta, el uruguayo volvió a quedar en el ojo de la tormenta.

El capitán y el Changuito, al igual que Juan Barinaga y Alan Velasco, terminaron la práctica del martes y se subieron al avión para apoyar a sus compañeros de cara al compromiso copero. Los cuatro, marginados por problemas físicos, se diferenciaron del ex PSG, que se quedó en Buenos Aires.

El centrodelantero, que viene de ser silbado en La Bombonera en la igualdad sin goles ante Platense, tomó la decisión de no viajar y quedarse en Capital Federal. Una situación llamativa, teniendo en cuenta que es el segundo capitán del equipo por detrás del campeón del mundo.

La noticia no cayó bien entre los simpatizantes, que no dudaron en cuestionar la actitud de Cavani en las redes sociales. “Que se vaya cuanto antes”, “bien silbado estuvo”, “no juega nunca y encima no va a alentar al equipo”, fueron algunas de las reacciones de los fanáticos.

Las reacciones en las redes sociales

La formación de Boca para enfrentar a Gimnasia (CH)

De no haber sorpresas de último momento, Boca saldrá a la cancha con Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero, Adam Bareiro y Lucas Janson.

