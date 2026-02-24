Cómo cayó en Boca la renuncia de Marcelo Gallardo como DT de River

El fútbol argentino se estremeció con la salida de Marcelo Gallardo del puesto de entrenador de River. El nacido en Merlo anunció su renuncia el pasado lunes por la noche en las redes sociales del club de Núñez, y este jueves dirigirá su último compromiso ante Banfield en el Monumental.

El mal momento de Gallardo en su segundo ciclo como DT se fue a pique en los útlimos tiempos, donde el Superclásico disputado en noviembre dejó una de las heridas más fuertes que terminaron condicionando su salida meses más tarde.

Como sucedió con el fútbol argentino en general, en Boca también repercutió la noticia de la confirmación que cambia todo tipo de planes en el clásico rival. Según pudo saber BOLAVIP, en el club de la Ribera intentan no meterse en ese tipo de cuestiones, pero es una realidad que la decisión de Gallardo generó sorpresa puertas adentro de Brandsen 805.

Si bien en el Xeneize eran concientes que el momento en la vereda de enfrente no era el mejor, llamó la atención el anuncio de la renuncia hecha por el propio entrenador. Ahora, desde Boca están atentos a lo que pueda definir River acerca de su próximo DT, quien tendrá la tarea de ser el reemplazante de Marcelo Gallardo.

Sea quien sea el nuevo entrenador de River, su primer Superclásico se disputará en la fecha 15 del Apertura durante el fin de semana del 18 y 19 de abril, y se jugará en el Monumental.

Las reacciones de los hinchas de Boca y el primer mensaje oficial

Entre los mensajes de despedida por parte de los hinchas del River se mezclaron memes fabricados por los de Boca. El ídolo del clásico rival se fue en medio de una racha negativa y en el Xeneize aprovecharon para burlarse de la situación que atraviesan en la otra vereda.

Publicidad

Publicidad

ver también La primera publicación de Boca tras la renuncia de Marcelo Gallardo en River

Los hinchas se manifestaron, pero aún faltaba ver la reacción oficial de Boca a través de sus redes sociales. Sin embargo, como era de esperarse, el club de la Ribera no se hizo eco de la salida de Gallardo, sino que continuó con el programa habitual de comunicación.

“Hoy juega Boca”, fue la publicación que salió en el arranque del martes, la primera desde que se conoció la noticia sobre la salida del Muñeco. El posteo hace referencia al duelo de este martes ante Gimnasia de Chivilcoy en Salta por los 32avos de la Copa Argentina.

En síntesis

Marcelo Gallardo anunció su renuncia el pasado lunes mediante las redes sociales del club.

anunció su renuncia el pasado mediante las redes sociales del club. La salida de Gallardo generó sorpresa puertas adentro de Boca .

puertas adentro de . El próximo Superclásico se disputará el fin de semana del 18 y 19 de abril.

Publicidad