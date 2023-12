Este domingo 3 de diciembre los hinchas de Boca realizaron un banderazo en apoyo a Juan Román Riquelme, debido a que ese día tenían que realizarse las elecciones presidenciales, que finalmente fueron suspendidas por orden de La Justicia tras una denuncia por parte de la oposición comandada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri.

Referido a este movimiento que realizaron los fanáticos del Xeneize, en el que se estiman que estuvieron más de 30 mil personas, Mario Pergolini, integrante de la lista opositora, habló en su programa que sale emitido en Radio Vorterix, y allí criticó duramente al actual vicepresidente del elenco de La Ribera.

“Nació un nuevo populismo en Argentina. Román ahí. Es peligroso Román. Ojo, uno empieza a creer que está para emperador y se manda. Estaba como loco”, comenzó Pergolini en su discurso criticando a Riquelme y al banderazo que realizaron los hinchas de Boca, que comenzó en el Parque Lezama para terminar en La Bombonera.

Y agregó, con respecto a los dichos de Riquelme, quien acusó a la oposición de querer intervenir al club: “Pensó que íbamos a robar. Es un delirio. Pero bueno, todo es un delirio ahí. Uno que junta voluntades por la calle. Mirá que si no la sabés administrar puede ser un problemón. Estos movimientos populares a veces se complican”, tiró.

Las declaraciones de Pergolini en contra de Riquelme viene desde hace tiempo, ya que en cada oportunidad que tiene el ex vicepresidente del Xeneize criticó al ex enganche, tal como sucedió en los últimos días, en donde le pegó a la dirigencia actual, que tiene a Jorge Amor Ameal al frente.

Los dichos de Riquelme en la manifestación de Boca

“El club es de los socios y no pueden permitir que intervengan al club desde La Justicia. El señor (por Mauricio Macri), va camino a intervenir el club, que es de todos los hinchas, no solamente de los socios porque es lo que quieren. No se dejen comer la cabeza con otra cosa, porque esto no puede pasar”, tiró en el escenario que estaba armado en La Bombonera.

La nueva fecha que se baraja en Boca para que se lleven a cabo las elecciones

En las últimas horas, el periodista Ignacio Bezruk, de ‘TNT Sports’, indicó que las principales autoridades de Boca ya cuentan con una nueva fecha tentativa para el desarrollo de las ya postergadas elecciones presidenciales. Y esa fecha es el domingo 17 de diciembre.