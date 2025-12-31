Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

A falta de solamente 2 días para el inicio de la pretemporada, Boca apunta todos los cañones al mercado de pases. La ratificación para Claudio Úbeda está confirmada y ahora solo resta que lleguen los refuerzos para la temporada 2026. A continuación, todas las novedades de este miércoles 31 de diciembre.

El nuevo plan de Boca para concretar el arribo de Marino Hinestroza

A lo largo de los últimos días, Atlético Nacional complicó las negociaciones para que Boca se lleve a Marino Hinestroza, quien ya declaró su interés por jugar con la camiseta azul y amarilla. Hace tiempo que Juan Román Riquelme viene trabajando en su arribo, pero hasta ahora todo parece muy complejo.

A este medio le comunicaron que desde el club de La Ribera aún reclaman una deuda que mantienen los colombianos por la ficha de Jorman Campuzano, la cual asciende a 850.000 dólares. Ahora le ofrecerán a los directivos del Paisa la chance de olvidar dicho dinero para que Hinestroza abandone Medellín y se mude hacia Buenos Aires para jugar con la camiseta azul y oro.

Boca se contactó para sacar a Alexis Cuello de San Lorenzo

A pesar de que el balance del 2025 fue negativo para Boca Juniors, el regreso a la Copa Libertadores será la esperanza de un club que quiere volver a ganar títulos. La dirigencia liderada por Juan Román Riquelme trabaja en el mercado de pases para intentar potenciar al plantel de Claudio Úbeda.

Se trata de Alexis Cuello, atacante de San Lorenzo de 25 años, de buen paso por el club de Boedo desde 2024 hasta la actualidad. Desde la dirigencia del Xeneize se contactaron con quiénes manejan la carrera para hacerles saber que están interesados en ficharlo en este mercado. La respuesta fue concreta…

Barracas Central quiere a Briasco y Ramírez para la Copa Sudamericana

Según pudo saber Bolavip, Barracas Central quiere incorporar a Juan Ramírez, quien viene de ser campeón de la Copa Sudamericana con Lanús y a Norberto Briasco, que estuvo cedido a préstamo durante los últimos 18 meses en Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Publicidad

Publicidad

Ante este interés, el Guapo ya inició las primeras gestiones formales para conocer la situación de los futbolistas. Desde el Xeneize le respondieron que no serán tenidos en cuenta, por lo que si la oferta es convincente, no tendrán problemas en desprenderse de los jugadores.