Los dos refuerzos que quiere cerrar Boca antes del 2 de enero y otras dos búsquedas que se mantienen activas

Falta menos de una semana para que Boca de inicio a su pretemporada en Ezeiza y aunque todavía no hubo novedades públicas en relación a Claudio Úbeda, el paso de los días hace pensar que finalmente será quien continuará como entrenador, por el poco margen de maniobra que quedaría a la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme en el caso contrario.

Además, el Xeneize espera contar con sus dos primeros refuerzos para la fecha señalada el viernes 2 de enero. Según pudo saber Bolavip, uno de ellos será Marino Hinestroza, por quien en las próximas horas se destrabaría el fichaje procedente de Atlético Nacional de Medellín. El otro, incluso cuando las negociaciones se empantanaron, pretenden que sea Gastón Hernández, siempre que San Lorenzo pueda liberarse del embargo con la asistencia que pueda gestionar su presidente provisional Sergio Costantino.

Más allá de estar abocando buena parte de sus esfuerzos a concretar esos dos arribos para que los dos jugadores formen parte del primer día de pretemporada en Boca Predio, hay también otros dos objetivos señalados en el mercado que pasan por la decisión de dar con otros dos delanteros.

Esto tiene que ver con la posibilidad de que Milton Giménez deje el equipo en el transcurso del mercado de pases, ya que la directiva del Xeneize no se opondrá a su salida si llega una oferta que conforme, y al poco aporte que ha podido hacer Edinson Cavani el último semestre.

Hinestroza protagoniza la negociación más encaminada que tiene Boca.

Claro que esas no serían las únicas incorporaciones que tendría el plantel de Boca para 2026. También se mantiene la esperanza de convencer a Santiago Ascacibar, también pretendido por River y hasta hubo un ofrecimiento a Paulo Dybala para que se sume en enero, que no corrió con mayor suerte.

El plan de amistosos de pretemporada

Si Boca consigue su cometido de sumar a Marino Hinestroza y Gastón Hernández para que inicien la pretemporada 2026 el 2 de enero, también existiría la posibilidad de verlos en acción antes de su estreno en el Torneo Apertura ante Barracas Central.

Según pudo saber Bolavip, el Xeneize planea disputar uno o dos partidos amistosos en La Bombonera y también recibió la invitación para jugar otro encuentro de preparación en la ciudad de Córdoba.

