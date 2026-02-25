Tras el buen debut de Adam Bareiro, Claudio Ubeda evalúa tomar una decisión con Edinson Cavani

La primera presentación de Adam Bareiro con la camiseta de Boca fue más que satisfactoria. El delantero convirtió dos goles en la victoria sobre Gimnasia de Chivilcoy y pisó fuerte en la competencia interna con Edinson Cavani y Miguel Merentiel, a tal punto de que podría empezar a ganarse un lugar.

Si bien el paraguayo llegó para competir, su buena labor en Salta podrían darle una nueva oportunidad en el 11 inicial para el próximo compromiso. Si bien todavía no probó un equipo, Claudio Ubeda evalúa conformar una nueva ofensiva ante Gimnasia de Mendoza.

Si bien no estuvo en el choque copero, Cavani podría volver a ser titular, pero para formar dupla con Bareiro. Tras ser silbado en La Bombonera, el ex París Saint-Germain podría volver al once, acompañado por la flamante incorporación del equipo de la Ribera.

El entrenador se inclinó en más de una oportunidad por un esquema con doble nueve y una mitad de cancha con cuatro mediocampistas. El martes, Bareiro compartió cancha un puñado de minutos con Miguel Merentiel, hasta que fue reemplazado por Iker Zufiaurre.

Qué dijo Ubeda sobre los tres delanteros

En conferencia de prensa, el entrenador de Boca se refirió a la actuación de Bareiro y la competencia interna: “Siempre es preferible que te generen dudas, a quién elegir y a quién poner. La llegada de Adam es positiva, suma a la competencia y ayuda a potenciar a los que ya están en el club. Siempre termina jugando el que esté haciendo mejor las cosas”.

“Adam es un centrodelantero con características diferentes a los que tenemos. Aguanta bien de espalda, descarga bien y trata de mantenerse en el área para encontrar los desbordes y centro del equipo”, resaltó.

El próximo partido de Boca

Boca Juniors volverá a la actividad oficial el sábado 28 de febrero a las 17:45 por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Alberto J. Armando y se podrá ver por la pantalla de TNT Sports Premium.

Con el regreso de varios titulares, Boca podría formar con Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Ángel Romero; Adam Bareiro y Edinson Cavani.

DATOS CLAVE

Adam Bareiro anotó dos goles en su debut frente a Gimnasia de Chivilcoy en Salta.

anotó en su debut frente a Gimnasia de Chivilcoy en Salta. El entrenador Claudio Ubeda evalúa una ofensiva titular con Bareiro y Edinson Cavani .

evalúa una ofensiva titular con y . Boca enfrentará a Gimnasia de Mendoza el sábado 28 de febrero a las 17:45 horas.

