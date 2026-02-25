Un jugador de Gimnasia de Chivilcoy le pidió a Boca ganar la Copa Libertadores tras enfrentarlo en Copa Argentina

Los futbolistas de Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy vivieron una inolvidable jornada en Salta enfrentando nada menos que a Boca en el que fue su debut absoluto en Copa Argentina. Y más allá de la derrota 2-0 que se selló con dos goles de Adam Bareiro, la felicidad por la experiencia superó a la angustia por la eliminación.

Finalizado el partido, de hecho, fueron varios los futbolistas del equipo que a inicios del año pasado ascendió al Torneo Federal A que se reconocieron hinchas del Xeneize y otros tantos los que tuvieron el privilegio de poder llevarse una camiseta como souvenir.

Ramiro Medina, lateral derecho de 24 años oriundo de Marcos Paz, mostró a las cámaras de SportsCenter la camiseta que le regaló Ángel Romero, a quien tuvo la tarea de marcar, y reveló cómo se gestionó esa entrega en pleno desarrollo del partido.

“Me tocó marcarlo así que se la pedí y no tuvo problema. Justó cuando se paró el primer tiempo lo hablé. Después no lo vi porque justo lo sacaron, creo que tuvo un golpe. Cuando lo vi al utilero le dije que no se olvide de mí. Cuando salió me la dio”, relató.

Medina clasificó la experiencia como “una locura” y hasta reveló que se atrevió a hacer un pedido a los futbolistas de Boca: “Les pedí la Séptima. Por favor que ganemos la Séptima”, dijo en referencia a la Copa Libertadores en la que Boca volverá a competir en fase de grupos tras quedar el año pasado eliminado en las instancias previas de playoffs.

Más camisetas que se fueron para Chivilcoy

Mario Dauria, defensor de 26 años que es oriundo de Chivilcoy se quedó con la camiseta de Tomás Belmonte, mientras que Matías Rosales, quien hizo inferiores en El Xeneize, llenó su bolso con las camisetas de Agustín Marchesín, Javier García y Lautaro Blanco.

¿Cuál será el próximo rival de Boca en Copa Argentina?

Tras el triunfo 2-0 ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, Boca deberá esperar para conocer a su rival de dieciseisavos de final a que se resuelva el cruce entre Sarmiento de Junín y Tristán Suárez, programado para el domingo 8 de abril, sin sede ni estadio confirmado.

