Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Argentina

Un jugador de Gimnasia de Chivilcoy le pidió a Boca ganar la Copa Libertadores tras enfrentarlo en Copa Argentina

Además de llevarse la camiseta del futbolista al que le tocó marcar en Salta, se despachó con un pedido común de todos los hinchas del Xeneize.

Por Juan Ignacio Portiglia

Seguí a Bolavip en Google!
Un jugador de Gimnasia de Chivilcoy le pidió a Boca ganar la Copa Libertadores
Un jugador de Gimnasia de Chivilcoy le pidió a Boca ganar la Copa Libertadores

Los futbolistas de Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy vivieron una inolvidable jornada en Salta enfrentando nada menos que a Boca en el que fue su debut absoluto en Copa Argentina. Y más allá de la derrota 2-0 que se selló con dos goles de Adam Bareiro, la felicidad por la experiencia superó a la angustia por la eliminación.

Finalizado el partido, de hecho, fueron varios los futbolistas del equipo que a inicios del año pasado ascendió al Torneo Federal A que se reconocieron hinchas del Xeneize y otros tantos los que tuvieron el privilegio de poder llevarse una camiseta como souvenir.

Ramiro Medina, lateral derecho de 24 años oriundo de Marcos Paz, mostró a las cámaras de SportsCenter la camiseta que le regaló Ángel Romero, a quien tuvo la tarea de marcar, y reveló cómo se gestionó esa entrega en pleno desarrollo del partido.

“Me tocó marcarlo así que se la pedí y no tuvo problema. Justó cuando se paró el primer tiempo lo hablé. Después no lo vi porque justo lo sacaron, creo que tuvo un golpe. Cuando lo vi al utilero le dije que no se olvide de mí. Cuando salió me la dio”, relató.

Tweet placeholder

Medina clasificó la experiencia como “una locura” y hasta reveló que se atrevió a hacer un pedido a los futbolistas de Boca: “Les pedí la Séptima. Por favor que ganemos la Séptima”, dijo en referencia a la Copa Libertadores en la que Boca volverá a competir en fase de grupos tras quedar el año pasado eliminado en las instancias previas de playoffs.

Publicidad

Más camisetas que se fueron para Chivilcoy

Mario Dauria, defensor de 26 años que es oriundo de Chivilcoy se quedó con la camiseta de Tomás Belmonte, mientras que Matías Rosales, quien hizo inferiores en El Xeneize, llenó su bolso con las camisetas de Agustín Marchesín, Javier García y Lautaro Blanco.

Adam Bareiro reveló los dos motivos por los que le dedicó sus goles a Riquelme: “Fueron para él”

ver también

Adam Bareiro reveló los dos motivos por los que le dedicó sus goles a Riquelme: “Fueron para él”

¿Cuál será el próximo rival de Boca en Copa Argentina?

Tras el triunfo 2-0 ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, Boca deberá esperar para conocer a su rival de dieciseisavos de final a que se resuelva el cruce entre Sarmiento de Junín y Tristán Suárez, programado para el domingo 8 de abril, sin sede ni estadio confirmado.

Data clave

  • Boca Juniors venció 2-0 a Gimnasia de Chivilcoy con dos goles de Adam Bareiro.
  • El futbolista Ramiro Medina recibió la camiseta del jugador paraguayo Ángel Romero tras marcarlo.
  • El próximo rival de Boca surgirá del duelo entre Sarmiento y Tristán Suárez el 8 de abril.
Publicidad
Juan Ignacio Portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
German García Grova

Acuerdo de palabra para que Eduardo Coudet sea el próximo técnico de River

jpasman
Toti Pasman

Grandeza total de Gallardo para despedirse de River: vio que la situación no daba para más y dio un paso al costado

Lee también
Cuándo es el sorteo donde Boca conocerá a sus rivales en la Copa Libertadores 2026
Boca Juniors

Cuándo es el sorteo donde Boca conocerá a sus rivales en la Copa Libertadores 2026

Roncaglia se convirtió en jugador de San Telmo
Fútbol Argentino

Roncaglia se convirtió en jugador de San Telmo

Cuándo es el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores
Copa Libertadores

Cuándo es el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores

El gesto de Carlo Ancelotti con Neymar que lo aleja del Mundial 2026 con la Selección de Brasil
Mundial 2026

El gesto de Carlo Ancelotti con Neymar que lo aleja del Mundial 2026 con la Selección de Brasil

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo