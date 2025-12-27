Valentín Barco explicó por qué se fue de Boca y resumió su relación con Riquelme en 5 palabras: “La gente se dio cuenta”

Desde Francia, mientras vive un gran presente futbolístico en Racing de Estrasburgo y sueña con jugar el Mundial 2026, Valentín Barco tomó la palabra y volvió a hablar de Boca. El Colo pasó por los micrófonos del youtuber Ezzequiel y tocó temas como su relación con Juan Román Riquelme, sus intenciones de quedarse y los llamados que el Consejo de Fútbol no le atendió.

“La idea nuestra tal vez era seguir unos 6 meses o un año más, para seguir formándome. Pero bueno, ya está y ya pasó. Ahora estoy feliz por mi presente y también porque la gente ya se dio cuenta de cómo fueron las cosas”, expresó el mediocampista de 21 años.

Además, se recordó los llamados de su representante ignorados por el club en plenas negociaciones para renovar: “La verdad, no sé por qué no contestaron. Ya pasó hace mucho. Había llamado a los del Consejo de Fútbol, que ahora no están más. Hoy no les diría nada, porque ya está, no vale la pena meterme ahí“.

“Cuando subí a Primera, fue sin pretemporada porque a mí me habían bajado a Cuarta. Después estaba que jugaba y no jugaba en Reserva. Un día llegó Almirón, me vio un partido y me empezó a poner, poner, poner y poner… y no salí más. Me tocó así, estoy feliz”, recordó Barco a la hora de referirse a las críticas que recibía en aquel momento por no poder completar los partidos. “Ahora creo que lo mejoré mucho“, reconoció.

Barco y su relación con Riquelme

Por otra parte, exteriorizó sus sensaciones sobre la recordada entrevista donde Juan Román Riquelme apuntó contra él por marcharse por la cláusula de rescisión: “No me generó nada, porque no me esperaba nada. Entonces no me sorprendió. En ese momento la gente se dio cuenta y estoy muy agradecido con ellos porque siempre me bancaron a muerte“.

En un ping pong de preguntas y respuestas, al Colo le pidieron que puntuara su relación con el actual presidente del Xeneize del 1 al 10. Sin embargo, el jugador decidió no hacerlo y definir el vínculo en cinco palabras: “Nunca hubo relación, ni hay“.

Otras respuestas del Colo Barco

Mejor jugador del fútbol argentino: Leandro Paredes.

Leandro Paredes. Mayor logro: Jugar en Boca.

Jugar en Boca. Mejor técnico de su carrera: Jorge Almirón.

Jorge Almirón. Estadio más lindo: La Bombonera.

La Bombonera. Equipo al que nunca iría: River.

River. ¿Segunda etapa en Boca?: “Sí, obviamente”.

“Sí, obviamente”. Mejor jugador de las inferiores de Boca en el siglo XXI : Carlos Tevez.

: Carlos Tevez. Mejor jugador de las inferiores de Boca en los últimos 10 años : Equi Fernández.

: Equi Fernández. Mejor jugador que vio en la liga argentina : Carlos Tevez.

: Carlos Tevez. Mejor jugador que vio en la Copa Libertadores : Juan Román Riquelme.

: Juan Román Riquelme. Mejor jugador que vio en Boca: Carlos Tevez.

