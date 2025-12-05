Un compañero de Barco y Panichelli en Racing de Estrasburgo prometió gol contra Argentina en el Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026 que tendrá lugar este viernes 5 de diciembre en Washington tiene a todos expectantes en cada rincón del planeta más allá que la amplia mayoría de los jugadores que anhelan ser parte del certamen FIFA están abocados a un nuevo fin de semana de competencia con sus respectivos clubes.

En Racing de Estrasburgo, que este sábado visitará al Toulouse por la decimoquinta fecha de la Ligue 1, tanto Joaquín Panichelli como Valentín Barco mantienen a tope la ilusión de integrar la lista definitiva de Lionel Scaloni para representar a la Selección Argentina en la Copa del Mundo que tendrá a Estados Unidos, México y Canadá como sede.

Más segura todavía, de no surgir imprevistos de último momento, será la presencia con la Selección de Paraguay de su compañero Julio Enciso, uno de los futbolistas más valiosos dentro del plantel que conduce Gustavo Alfaro y que ya lanzó un desafío para Barco y Panichelli.

“Voy a marcar un gol con Paraguay en la Copa del Mundo, contra Argentina”, dijo el joven mediocampista de 21 años desde el vestuario de Racing de Estrasburgo y señalando a los jugadores argentinos que lo estaban observando después de hacer una demostración de habilidades para las redes sociales del club.

Tweet placeholder

Cabe recordar que por la prohibición de FIFA de que dos seleccionados de la misma confederación compartan grupo, a excepción de los representativos de UEFA, Paraguay recién podría enfrentarse con Argentina en instancias de eliminación directa.

Publicidad

Publicidad

Al igual que sucedió con Valentín Barco, Julio Enciso llegó al fútbol europeo fichado por el Brighton de la Premier League y estuvo cedido en el Ipswich de Segunda División antes de llegar al club francés que es parte del mismo conglomerado empresario dueño de Chelsea.

ver también Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO y ONLINE vía Telefé, FIFA+ y DSports: minuto a minuto del grupo de la Selección Argentina

Alfaro no le teme a ningún rival

Ya instalado en Washington, el entrenador argentino de la Selección de Paraguay Gustavo Alfaro avisó que si sus dirigidos llegan bien al Mundial serán capaces de dar pelea a cualquier equipo, incluido el cabeza de serie que le arroje el sorteo de este viernes como rival.

“Que venga lo que venga. Yo lo único que quiero es que los muchachos estén bien. Y los muchachos están con una ilusión muy grande, con un compromiso muy fuerte para tratar de seguir representando bien al país. Ojalá estemos a la altura de lo que el país espera”, dijo el arquitecto de la histórica clasificación.

Publicidad

Publicidad

Data clave