Qué canal pasa Real Betis vs. Atlético de Madrid por la Copa del Rey

Todos los detalles relacionados con la transmisión del encuentro del Colchonero en el marco del territorio argentino.

Por Joaquín Alis

Qué canal pasa Real Betis vs. Atlético de Madrid por la Copa del Rey

Este jueves 5 de febrero a las 17 (hora de Argentina), Real Betis y Atlético de Madrid se verán las caras por los cuartos de final de la Copa del Rey. El encuentro tendrá lugar en el Estadio La Cartuja en lo que será uno de los partidos más atrapantes de la jornada a nivel mundial.

El conjunto local inició su participación en octubre con una goleada sobre Palma del Río. Luego, eliminó a Torrent, Real Murcia y Elcha en las instancias posteriores. El pasado domingo, derrotó 2 a 1 a Valencia por LaLiga y escaló a la quinta posición.

El Colchonero, por su parte, viene de igualar sin goles ante Levante y está tercero en la competencia doméstica, lejos de Barcelona y Real Madrid. En la Copa del Rey, dejó en el camino a Atlético Baleares y La Coruña.

A qué hora empieza Real Betis vs. Atlético de Madrid

El partido entre Real Betis y Atlético de Madrid, por los cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026, tendrá su puntapié inicial a las 17 horas de la República Argentina y a las 21 horas de España.

Qué canal pasa Real Betis vs. Atlético de Madrid

El compromiso entre Real Betis y Atlético de Madrid, en el Estadio La Cartuja, podrá visualizarse, dentro del territorio argentino, por intermedio del canal 116 de Flow.

Betis vs. Atlético de Madrid: posibles formaciones

Betis: Adrián; Ruibal, Bartra, Natan, Valentín Gómez; Deossa, Fornals, Marc Roca; Antony, Chimy Ávila, Abde. DT: Manuel Pellegrini.

Atlético de Madrid: Juan Musso, Llorente, Pubill, Giménez, Hancko; Giuliano Simeone, Koke, Barrios, Baena; Julián Álvarez, Lookman. DT: Diego Simeone.

Joaquín Alis

