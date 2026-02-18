La denuncia de racismo de Vinicius contra Gianluca Prestianni sigue sumando voces y esta vez le tocó a Gastón Fernández, uno de sus agentes. La Gata, que estuvo presente en el Estádio da Luz al momento del escándalo, rompió el silencio en sus redes sociales y defendió a su representado.

“Partido de Champions, pulsaciones elevadas, Vinicius y un partido aparte con el público de Benfica. Una discusión donde Gianluca defiende a su equipo por la falta de respeto del jugador visitante contra su público… Estuve en la cancha y fue lo que vi“, comenzó escribiendo la Gata.

Y continuó: “Después viene todo lo que significa una figura mundial como Vinicius. Hay millones de imágenes donde los futbolistas se tapan la boca con camisetas o mismo con su propia mano para que no puedan leerse sus labios… De ahí a un hecho de racismo, me parece que puede haber muchas maneras de sacar ventaja“.

“Creo y confío en Gianluca porque tiene el conocimiento y el profesionalismo para comportarse como un futbolista de élite. Seamos justos y dejemos el show a un lado. Solo Prestianni y Vinicius podrán saber lo que se dijeron“, concluyó el ex futbolista de 42 años.

UEFA seguirá investigando a Prestianni

Más allá de no haberse podido confirmar la denuncia de Vinícius en el transcurso del encuentro, desde UEFA se tomó la decisión de dar continuidad a la investigación y este miércoles se anunció que para ello se designó a un Inspector de Ética y Disciplina.

La principal tarea de este revisor será investigar los “presuntos comportamientos discriminatorios” ocurridos durante el partido entre el Benfica y el Real Madrid, celebrado el martes 17 de febrero en el Estadio da Luz. Al respecto, el ente rector del fútbol europeo hizo saber que “se darán a conocer más detalles sobre este proceso a su debido tiempo”.

El descargo de Vinícius

El autor del gol que le dio el triunfo a Real Madrid en su visita a Benfica también recurrió a las redes sociales para hacer un descargo público sobre el episodio de racismo del que asegura haber sido víctima. “Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan taparse la boca con la camiseta para demostrar lo débiles que son“, escribió.

Y continuó: “Cuentan con la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigarlos. El protocolo fue simple, mal ejecutado y no sirvió para nada. Nada de lo que pasó hoy es nuevo en mi vida ni en la de mi equipo. No me gusta aparecer en situaciones así, sobre todo después de una gran victoria y cuando los titulares deberían ser sobre el triunfo del Real Madrid, pero es necesario“.

Qué dijo Prestianni

Por si parte, Prestianni se defendió: “Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinicius Júnior. Lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid“.

