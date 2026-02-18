El mundo del fútbol mantiene viva la polémica que brotó en el encuentro que Benfica y Real Madrid tuvieron este martes 17 de febrero por la noche en el Estadio Da Luz de Lisboa por la ida de los Play Off de la UEFA Champions League 2025/2026, entre Vinícius Junior y Gianluca Prestianni.

En resumidas cuentas, el brasileño marcó el único gol del partido a los 4 minutos del segundo tiempo. Y al hacer algunos gestos con su celebración, generó la reacción de los jugadores del conjunto luso. Fue en ese entonces en el que se dieron algunos cruces entre los protagonistas, como el del ex Vélez y el ex Flamengo, que terminó en acusación de insultos racistas.

Uno de los que opinó sin tapujos al respecto fue Felipe Melo que, fiel a su estilo, apuntó contra el número 25 del Benfica mediante una historia de su cuenta de la red social Instagram. ”Fuego para los racistas. Solo eso digo. Es simple. ¿Qué es una broma ahora decir ‘mono’? Seguro la mujer (de Prestianni) lo engañó con un negro”.

Además, en el video que se lo ve con la camiseta de Galatasaray (uno de los clubes en los que jugó antes de su paso por el Inter de Milán), Melo insistió en el repudio contra los racistas y terminó diciendo que terminaba la filmación porque no podía decir todo lo que pensaba, al ver las escenas que tuvieron lugar en el campo de juego de Da Luz.

La UEFA abrió oficialmente un expediente para el caso de Vinícius y Gianluca Prestianni

La UEFA ya anunció que designó a un agente especializado en el tema en cuestión para recabar toda la información necesaria respecto a la acusación de Vinícius contra Gianluca Prestianni. En caso de contar con los elementos para comprobar la veracidad de la denuncia del futbolista de Real Madrid, procederán a determinar la sanción.

La entidad se apoyará en los videos que registraron las cámaras del VAR, de la transmisión oficial, de lo que hayan publicado ambos clubes, periodista y aficionados en redes sociales y en el testimonio de los protagonistas, principalmente, Kylian Mbappé, quien aseguró haber escuchado que Prestianni le dijo a Vinícius cinco veces ”mono”.

