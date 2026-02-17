Es tendencia:
Por qué no juega Jude Bellingham en Real Madrid vs. Benfica por los playoffs de la Champions League

El británico se pierde el partido clave ante las Águilas este martes. El motivo.

Por Joaquín Alis

Benfica y Real Madrid abren la serie de playoffs de la Champions League. Las Águilas vuelven a recibir al gigante español luego de haberse cruzado en la última fecha de la fase de liga, con el recordado gol del arquero Anatoli Trubin que le permitió a los de José Mourinho seguir con vida en el certamen.

El encuentro, que se llevará a cabo este martes 17 de febrero a las 17 (hora de Argentina) contará con algunas ausencias de peso. Por el lado del Merengue, deberá afrontar este compromiso sin Jude Bellingham, uno de los futbolistas más valiosos de su plantel.

La ausencia del inglés no se debe a una cuestión estratégica ni a una sanción, sino a una lesión: sufrió una rotura muscular en el semitendinoso de la pierna izquierda el pasado 1 de febrero ante Rayo Vallecano.

Este inconveniente físico no solo deja el ex Borussia Dormund afuera del choque de esta tarde, sino que lo marginará de los campos de juego por varias semanas. De hecho, la prensa española asegura que su regreso podría darse recién en abril, perdiéndose muchos compromisos con Real Madrid y su selección.

Más bajas para Real Madrid

Esta noche, Álvaro Arbeloa tampoco podrá contar con Eder Militao, que se recupera de una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal.

Además, Rodrygo Goes y Raúl Asencio también se pierden el juego por suspensión (fueron expulsados vs. Benfica). En el caso del brasileño, la sanción es aún peor, ya que recibió dos fechas por “insultar o dirigir lenguaje abusivo a un árbitro”.

Publicidad

Dónde ver Benfica vs. Real Madrid

El encuentro entre Benfica y Real Madrid, correspondiente a la ida de los playoffs de la UEFA Champions League 2025/26, se podrá ver en vivo y en directo por la pantalla de ESPN y Disney+ Premium.

