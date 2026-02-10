Desde El Chiringuito revelaron los dos argentinos que intentará fichar Real Madrid después del Mundial para acompañar a Mastantuono

Más allá de las cuatro victorias consecutivas que acumula por LaLiga, que le han permitido acechar al Barcelona a nada más que un punto en la cima de la posiciones, en Real Madrid existe una sensación de insuficiencia sobre la plantilla que ha confeccionado su presidente Florentino Pérez para afrontar la temporada 2026, que ya se cargó a Xabi Alonso en el puesto de entrenador y que hoy por hoy apuesta a Álvaro Arbeloa, aunque con su futuro más allá de junio ligado a que se cumplan o no los objetivos deportivos.

Ante esa situación, el máximo mandatario y la dirección deportiva del club ya están pensando en el próximo mercado de pases que podría dar lugar a una importante renovación y, según avanzaron desde el popular programa español El Chiringuito de Jugones, dos jugadores de la Selección Argentina podrían ser parte de la misma.

Un nombre que ha estado relacionado al club al menos desde mediado del año pasado es el de Cristian Romero, defensor del Tottenham que en los últimos meses ha tenido rispideces con la directiva y también con los hinchas, lo que más allá de su estatus de capitán hace parecer que tiene los meses contados con los Spurs.

Fue el periodista Arturo Inda el encargado de confirmar el interés, sumado al visto bueno que ya existiría del defensor para sumarse después del Mundial: “Real Madrid lo quiere y él quiere venir. También lo quiso el Atlético, pero no pudo por dinero”, manifestó el ex director del diario Marca.

El otro jugador es Julián Álvarez, que actualmente milita en el equipo Colchonero pero sobre quien se han acrecentado los rumores de salida en el último tiempo, de la mano con una bajar de rendimiento que lo volvió resistido por un importante número de hinchas. Hasta hace muy poco tiempo, esos rumores estaban ligados al Barcelona, pero en la Casa Blanca estarían decididos a tomar la delantera.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Fue el periodista argentino Matías Palacios quien adelantó que el delantero de la Selección Argentina tiene muchas chances de no continuar: “Lo dije y lo mantengo. Lo veo fuera del Aleti después de la Copa del Mundo”, dijo después que se anunciara su nombre como objetivo de Florentino Pérez en el próximo mercado.

ver también Álvaro Arbeloa dio su veredicto sobre Mastantuono tras su primer mes como DT del Real Madrid: “Ha llegado muy joven”

¿Qué pasará con Mastantuono?

Aunque Franco Mastantuono había perdido lugar en el equipo durante los últimos partidos que dirigió Xabi Alonso, perjudicado por una pubalgia que lo limitó desde lo físico, Álvaro Arbeloa parece haber asumido la decisión de darle confianza y afianzarlo como un futbolista importante para el equipo.

Publicidad

Publicidad

De continuar el entrenador la próxima temporada, su continuidad en el club estaría prácticamente garantizada. El argentino es una apuesta a futuro en la Casa Blanca, pero el hecho de que no se haya evaluado en ningún momento la posibilidad de cederlo a otro club prueba también que es considerado una pieza importante en la actualidad. A menos que llegue un nuevo entrenador y piense lo contrario.

Data clave