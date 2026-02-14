Enzo Fernández respondió a los rumores sobre el interés del Real Madrid: “Estoy muy conectado con el club”

El presente de Enzo Fernández es, posiblemente, el mejor de cualquier futbolista de la Selección Argentina. El mediocampista de 25 años atraviesa su mejor momento con la camiseta de Chelsea y, desde que se consagró campeón del Mundial de Clubes, se transformó en uno de los referentes del plantel.

Eso llamó la atención del Real Madrid, pero Enzo aseguró que está cómodo en el club de Londres, y que su mente está puesta en seguir haciendo historia con la camiseta de los Blues.

“Fue de menor a mayor, me siento cada día mejor y estar en este presente me pone muy contento. Obviamente, quiero seguir ganando cosas con el club, porque es lo que demanda esta camiseta. Estoy muy conectado con el club, me siento muy bien y espero ganar muchísimos títulos acá“, le afirmó Enzo Fernández a Sky Sports.

Enzo Fernández está a gusto en Chelsea, donde ya es referente y uno de los capitanes. (Getty)

Las comparaciones con Frank Lampard y el elogio de Carragher

En los últimos días, el nombre de Enzo Fernández salió de la boca de Jamie Carragher, un histórico de la Premier League, quien aseguró que lo considera uno de los mejores jugadores de la liga inglesa. Ante esto, el argentino contestó: “Agradezco públicamente lo que dijo de mi persona. De una leyenda como él, estoy agradecido“.

“Doy mi 100% todos los días, en cada partido y en cada entrenamiento. Disfruto cada vez que tengo la posibilidad de defender al Chelsea, de jugar con la camiseta del Chelsea. Doy lo mejor, porque apostaron en mi y quiero devolverles eso en el campo. Y siento que lo estoy haciendo bien”, completó.

Publicidad

Publicidad

También se refirió a las comparaciones que recibió con Frank Lampard, una de las máximas glorias del conjunto de Stamford Bridge y reconoció que ha sido una inspiración para él. “Inspiración, sí. Vi muchísimos videos de Frank desde que llegué a Chelsea. Veo y ví como llegaba a esos últimos metros, como se metía dentro del área”, destacó Enzo.

Frank Lampard es el máximo goleador en la historia de Chelsea con 211 goles en 648 partidos. (Getty)

“Durante el tiempo en que él fue nuestro técnico yo no jugaba en esta posición, jugaba más atrás. Así que no pude hablar mucho del tema en ese momento. Pero obviamente sí, siempre aprendí viendo sus videos, es un jugador excepcional, una leyenda para el Chelsea”, continuó, aunque cerró diciendo: “No me gusta que me comparen, porque él ha logrado muchísimas cosas acá. Es un ídolo. Espero seguir sus pasos acá en Chelsea“.

Publicidad

Publicidad

A pesar del interés del Real Madrid, Enzo Fernández tiene contrato con Chelsea hasta 2032, luego de que el club invirtiera 121 millones de euros en su fichaje desde Benfica en 2023. Además, esta temporada es el jugador con más contribuciones de gol de todo el plantel, un aspecto que claramente es el que lo acerca a la figura de Frank Lampard, y su estilo de juego.

En síntesis