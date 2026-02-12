Es tendencia:
La lesión de Jude Bellingham es más grave de lo esperada y empieza a peligrar su lugar en el Mundial 2026 con Inglaterra

El mediocampista es clave para Tuchel, pero su más reciente lesión lo tendrá fuera de las canchas al menos dos meses, cuando restan cuatro para la Copa del Mundo.

Por Germán Celsan

Jude Bellingham y una lesión más grave de lo esperada
El pasado 1 de febrero, Real Madrid venció por 2 a 1 a Rayo Vallecano por LALIGA, pero el resultado del encuentro pasó a un segundo plano en el momento en que Jude Bellingham sintió un pinchazo y tuvo que ser reemplazado. Iban apenas 10 minutos de partido.

Inicialmente, parecía un desgarro más, de dos a tres semanas afuera de las canchas. Sin embargo, la recuperación progresa más lento de lo esperado y Jude Bellingham empieza a poner en riesgo incluso su lugar en la lista de la Selección de Inglaterra para el Mundial 2026.

Bellingham cederá su lugar en el once de Inglaterra para la última Fecha FIFA previo al Mundial. (Getty)

De acuerdo a lo reportado por el periodista Alberto Pereiro en Onda Cero, Bellingham no volverá a jugar sino hasta abril, y si bien llegará a tiempo para la Copa del Mundo, se perderá la Fecha FIFA de marzo, la última convocatoria previa a la Copa del Mundo para los seleccionados nacionales.

Me cuentan que la recuperación de Bellingham va más despacio de lo que pensaban, que sigue con bastante dolor y que parece que hasta abril no estará“, destacó el periodista. El mediocampista inglés cedería así su lugar en el once titular y algún otro jugador -de los múltiples que tiene Inglaterra- podría ganarse su puesto de cara a la Copa del Mundo.

Dura baja también para el Real Madrid

La lesión de Bellingham, si bien lo complica de cara a la convocatoria de Thomas Tuchel para el Mundial 2026, es aún más dura para el Real Madrid. El mediocampista británico se perderá todos los partidos restantes de los meses de febrero y marzo, con el merengue apenas un punto por detrás del Barcelona en LALIGA.

Real Madrid perderá a Bellingham para las próximas dos series de Champions. (Getty)

Además, su lesión lo dejará sin chances de jugar los 16avos de Champions vs. Benfica, y tampoco estará para los octavos de final, en caso de que el Real Madrid avance en la competición. Su vuelta sería recién para una hipotética serie de cuartos de final.

En síntesis

  • Jude Bellingham sufrió una lesión el 1 de febrero ante el Rayo Vallecano.
  • El mediocampista no volverá a jugar hasta abril por una recuperación más lenta.
  • Bellingham se perderá la serie de Champions contra Benfica y la Fecha FIFA de marzo.
