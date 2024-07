En la previa al partido ante la Selección Argentina por los cuartos de final de la Copa América 2024, Ecuador vive horas de cierta incertidumbre. Es que en las últimas horas, aparecieron rumores sobre la posibilidad de que su entrenador, Félix Sánchez Bas, deje el cargo tras el torneo. A partir de esto, apareció la crítica de un ex seleccionador de La Tricolor, Jorge Célico.

Las críticas hacia Sánchez Bas aumentan en las horas previas al duelo de cuartos ante Argentina. Si bien pudo llegar a esta instancia, el rendimiento del seleccionado no ha sido el mejor. A esto, se le suman los rumores que lo ponen fuera de Ecuador una vez que termine la Copa América.

Según apuntaron desde aquel país, el entrenador español tendría un ofrecimiento del Al Sadd de Qatar, uno de los equipos más fuertes de aquel país, que tiene al ecuatoriano Gonzalo Plata en su plantel. Si bien no está confirmada su salida, los rumores de una posible salida no cayeron bien.

Jorge Célico criticó la llegada y el trabajo de Félix Sánchez Bas en Ecuador

A partir de estos rumores y como parte de la previa al encuentro ante Argentina, Jorge Célico, ex entrenador de la selección de Ecuador y actualmente dirigiendo a Universidad Católica en ese país, cuestionó a Félix Sánchez Bas. En primer lugar, criticó su llegada a La Tricolor y también su intención de querer cambiar al jugador ecuatoriano.

“Seguramente, Sánchez Bas es un hombre muy capaz. Trabajó muchos años en La Masía, trabajó en Qatar como seleccionador. Ahora, Ecuador ya había pasado una prueba similar cuando se trajo a Jordi Cruyff. Y no fue buena. Es gente que llegan al país y no conocen a un sólo jugador de Ecuador y no conocen un sólo jugador de América. Luego están los estilos, donde quizás quieren imponer un estilo que no es el ADN del jugador del Ecuador o del ADN del paraguayo o del argentino“, cuestionó Célico en entrevista con TyC Sports.

Célico logró el tercer puesto para Ecuador en el Mundial Sub 20 de 2019 (IMAGO / AFLOSPORT).

En este sentido, hubiese preferido la continuidad de Gustavo Alfaro al frente del seleccionado ecuatoriano, algo que no pudo ser por un conflicto con la Federación de ese país. “Hubiera buscado una persona como Chile buscó a (Ricardo) Gareca. Lo que hubiera hecho es no dejar ir a Gustavo Alfaro. Porque Gustavo se había asentado aquí, ya le había agarrado la mano al fútbol ecuatoriano. Las convocatorias no se las discutían“, opinó.

Jorge Célico tuvo un largo recorrido por las selecciones ecuatorianas. Dirigió las juveniles de La Tricolor y llegó hasta el seleccionado mayor al que dirigió en algunos partidos en Eliminatorias Sudamericanas (dos derrotas) y amistosos (tres triunfos y dos caídas).

¿Ecuador ya tiene reemplazante de Félix Sánchez Bas?

Luego de la derrota ante Venezuela en la Copa América, los cuestionamientos a Sánchez Bas llegaron a tal punto que empezó a sonar un nombre como posible reemplazante una vez que termine el torneo.

Según el periodista Ufredo Borbor, la Federación Ecuatoriana se contactó con el uruguayo Guillermo Almada para ofrecerle el cargo una vez que termine el torneo. Se trata de una opción difícil debido a que deberían negociar su salida con el Pachuca de México.