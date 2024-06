La Selección de Brasil continúa preparándose para su debut en la Copa América de los Estados Unidos, y en la previa del mismo, ocurrió una situación particular, que tiene como principal protagonista a Yan Couto, el lateral derecho que se desempeñó la última temporada en el Girona de España.

Es que, cuando el futbolista de 22 años se presentó a la convocatoria de la Canarinha, llegó con el pelo teñido de color rosa, y esto no gustó puertas adentro en la Confederación Brasileña de Fútbol, por lo que rápidamente le pidió que cambie su look de cara al inicio del certamen continental.

Dialogando en una entrevista con la periodista brasileña Yara Fontani, el mismo Couto fue el encargado de contar esta situación, afirmando que no le gustó el pedido, aunque lo acató: “Fue un pedido, básicamente. Me dijeron que el rosa era medio extravagante o así. Yo no lo creo pero lo voy a respetar. Me lo pidieron y lo voy a hacer”.

Y agregó al respecto: “Estuve jugando con el cabello rosa toda la temporada. En realidad, fue una elección mía, estaba yendo bien, fue divertido. Pero fue algo más para el Girona, mucha gente allí se tiñó el cabello, fue como una moda. Aquí en la Selección, el ciclo terminó. Soy Yan con el cabello negro, no cambia nada, sigo siendo el mismo”.

Yan Couto con su anterior look: (Foto: Planeta do Futebol).

Cabe destacar que en su primera convocatoria a la Selección de Brasil, para la fecha FIFA de octubre del año pasado, en la que ingresó como suplente en el empate ante Venezuela y la derrota con Uruguay, también llegó con el pelo rosa, pero en aquella oportunidad no le pidieron este cambio.

Luego de cambiar su look de cara a esta Copa América, el lateral derecho que fue titular en el amistoso contra México (triunfo de Brasil por 3 a 2), no solo se quitó el color rosa de la cabeza, sino que también se cortó un poco el pelo para que no quede rastro de la tintura.

La preparación de la Selección de Brasil para la Copa América

Previo al inicio del certamen continental, la Canarinha, comandada por Dorival Junior, disputó dos encuentros en tierras norteamericanas: el primero fue triunfo sobre la hora por 3 a 2 ante México, y el segundo terminó en empate 1 a 1 contra Estados Unidos, el seleccionado local.

El fixture de Brasil en la Copa América

La Selección de Brasil es cabeza de serie del Grupo D, y ya conoce su fixture completo para la fase de grupos:

Fecha 1: 24 de junio | Brasil vs. Costa Rica – Inglewood

Fecha 2: 28 de junio | Brasil vs. Paraguay – Paradise

Fecha 3: 2 de julio | Brasil vs. Colombia – Santa Clara

Los convocados de Brasil para la Copa América