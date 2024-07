La Selección Argentina de Lionel Scaloni ha trascendido el deporte y se ha vuelto parte de la cultura nacional. Eso se puede ver en tatuajes, murales, apodos y hasta frases que han surgido desde el vestuario que se han vuelto parte del vocablo habitual de la sociedad. En este contexto, el usuario de X (ex Twitter) @algomasanonima tomó varios versos del Martín Fierro y los vinculó con los integrantes de la Scaloneta.

Allí aparecen mencionados 11 jugadores del campeón de América y un guiño ha Diego Armando Maradona, ídolo máximo de la Albiceleste.

1. Lautaro Martínez – Ida, Canto I, v. 61-66

Yo soy Toro en mi rodeo

y toraso en rodeo ajeno;

Siempre me tuve por güeño

y si me quieren probar

salgan otros a cantar

y veremos quién es menos.

2. Cuti Romero – Ida, Canto I, v. 67-72

No me hago al lado de la güeya

aunque vengan degollando;

Con los blandos yo soy blando

y soy duro con los duros,

y ninguno en un apuro

me ha visto andar tutubiando.

3. Rodrigo De Paul- Ida, Canto I, v. 73-78

En el peligro ¡qué Cristos!

el corazón se me enancha,

pues toda la tierra es cancha,

y de esto naides se asombre;

El que se tiene por hombre

donde quiera hace pata ancha

4. Julián Álvarez – Ida, Canto I, v.91-96

Mi gloria es vivir tan libre

como el pájaro del Cielo;

no hago nido en este suelo

ande hay tanto que sufrir,

y naides me ha de seguir

cuando yo remuento el vuelo.

5. Licha Martínez – Ida, Canto I, v. 103-108

Y sepan cuantos escuchan

de mis penas el relato

que nunca peleo ni mato

sino por necesidá

y que a tanta alversidá

sólo me arrojó el mal trato.

6. Di María – Ida, Canto XIX, v.2763-2768

Me hice hombre de esa manera

bajo el más duro rigor;

sufriendo tanto dolo

muchas cosas aprendí;

y, por fin, víctima fui

del más desdichado amor

7. Dibu Martínez – Ida, Canto VI, v. 967-972

Nuncia jui gaucho dormido,

siempre pronto, siempre listo,

yo soy un hombre, ¡qué Cristo!,

que nada me ha acobardao,

y siempre salí parao

en los trances que me he visto

8. Lionel Messi – Ida, Canto III, v. 499-504

Sabe manejar las bolas

como naides las maneja;

Cuanto el contrario se aleja

manda una bola perdida

y si lo alcanza, sin vida

es siguro que la deja

9. Gonzalo Montiel – Vuelta, Canto XXXIII, v.4667-4672.

Para vencer un peligro,

salvar de cualquier abismo,

por esperencia lo afirmo:

más que el sable y que la lanza

suele servir la confianza

que el hombre tiene en si mismo.

10. Tagliafico – Vuelta, Canto XXXIII, v.4643-4648.

Bien lo pasa hasta entre pampas

el que respeta a la gente;

el hombre ha de ser prudente

para librarse de enojos;

cauteloso entre los flojos,

moderado entre valientes.

11. Otamendi – Vuelta, Canto XXXIII , v. 4859-4864.

Permítame descansar

¡pues he trabajado tanto!

En este punto me planto

y a continuar me resisto;

éstos son 33 cantos,

que es la mesma edá de Cristo.

12. Especial a Diego Maradona – Consejo a sus hijos

Su esperanza no la cifren

nunca en corazón alguno;

en el mayor infortunio

pongan su confianza en Dios;

de los hombres, sólo en uno,

con gran precaución en dos.