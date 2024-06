Todas las selecciones están enfocadas en la Copa América 2024, que comenzó con la victoria de Argentina ante Canadá en el partido inaugural. Sin embargo, uno de los combinados se ve afectado por una interna que lo obliga a afrontar el torneo con un jugador menos.

Se trata de Panamá, que el domingo hará su estreno ante la Uruguay de Marcelo Bielsa. El equipo de CONCACAF llevará solo 25 futbolistas (la lista permite hasta 26 nombres) luego de que Harold Cummings, uno de los citados, se diera de baja a último momento.

El seleccionado centroamericano había perdido por lesión a Aníbal Godoy y el entrenador Thomas Christiansen decidió reemplazarlo con el mediocampista en cuestión. Sin embargo, tras oficializar ese cambio, el propio jugador llamó a la federación para declinar su convocatoria. Como ya había sido aprobada la variante, Panamá no podrá inscribir a nadie más.

La Federación Panameña de Fútbol explicó la situación a través de un comunicado y aseguró que Cummings en un principio había aceptado la citación en una charla telefónica con el entrenador. Por supuesto, esto despertó enojo en todo el país.

La explicación de Harold Cummings tras declinar la convocatoria de Panamá

El futbolista señalado dio sus razones en una conferencia de prensa: “La selección para cualquier futbolista es el amor más grande que hay, representar a tu país y hacerlo de una manera digna. En esta ocasión, hablé con el entrenador y le dije mi punto de vista. No voy a ir a la Copa América porque no estoy al nivel de la Copa América. No estoy a nivel para representar a mi país y tengo que ser consciente conmigo mismo, con el entrenador que me estaba llevando a este tipo de torneo, con mi camiseta y mis compañeros“.

“El país necesita a los mejores jugadores en la selección. Hoy por hoy estoy trabajando para conseguir mi mejor forma física y un puesto de titular con mi equipo. Ir a la Copa América como han venido las cargas en los entrenamientos, sería un error de mi parte porque corro el riesgo de lesionarme por las cargas. No estoy al nivel de mis compañeros para poderlos apoyar”, agregó.

Y cerró: “Es un tema complicado, ningún jugador quiere decirle no a su selección. Venir a Xelajú MC es dar un salto hacia la grandeza y volver a la selección. En este momento no estoy capacitado para representar a mi país al 100%. Si voy a ir a la selección, será a un 100%, no con un 50 o 70%. Ya sabemos que la Copa América no es la Copa Centroamericana o la Copa Oro, es un torneo con jugadores y selecciones que van con lo mejor que tienen. En este caso, yo no estoy al 100% para hacerle frente a esa situación de la Copa América”.

Los 25 convocados de Panamá para la Copa América

ARQUEROS : Orlando Mosquera (Maccabi Tel-Aviv), Luis Mejía (Nacional de Uruguay) y César Samudio (CD Marathón).

: Orlando Mosquera (Maccabi Tel-Aviv), Luis Mejía (Nacional de Uruguay) y César Samudio (CD Marathón). DEFENSORES : Eduardo Anderson (Saprissa), José Córdoba (Norwich City), Eric Davis (Kosice), Iván Anderson (Fortaleza), Michael Murillo (Olympique Marsella), César Blackman (Slovan Bratislava), Edgardo Fariña (Municipal), Roderick Miller (Turan Tovuz IK) y Omar Valencia (NY Red Bulls).

: Eduardo Anderson (Saprissa), José Córdoba (Norwich City), Eric Davis (Kosice), Iván Anderson (Fortaleza), Michael Murillo (Olympique Marsella), César Blackman (Slovan Bratislava), Edgardo Fariña (Municipal), Roderick Miller (Turan Tovuz IK) y Omar Valencia (NY Red Bulls). MEDIOCAMPISTAS : Adalberto Carrasquilla (Houston Dynamo), Cristian Martínez (Al-Jandal), José Luis Rodríguez (Famalicão), Édgar Bárcenas (Mazatlán), Jovani Welch Académico (Viseu FC), Freddy Góndola (Maccabi Bnei Reineh), Carlos Harvey (Minnesota United), Abdiel Ayarza (Cienciano), César Yanis (AD San Carlos) y Kahiser Lenis (Jaguares de Córdoba).

: Adalberto Carrasquilla (Houston Dynamo), Cristian Martínez (Al-Jandal), José Luis Rodríguez (Famalicão), Édgar Bárcenas (Mazatlán), Jovani Welch Académico (Viseu FC), Freddy Góndola (Maccabi Bnei Reineh), Carlos Harvey (Minnesota United), Abdiel Ayarza (Cienciano), César Yanis (AD San Carlos) y Kahiser Lenis (Jaguares de Córdoba). DELANTEROS: Ismael Díaz (Universidad Católica de Ecuador), José Fajardo (Universidad Católica de Ecuador) y Eduardo Guerrero (Zorya Lugansk).

Cuándo se juega Panamá vs. Uruguay

La Selección Panamá compartirá el Grupo C de la Copa América con el local Estados Unidos, Uruguay y Bolivia. El debut ante la Celeste será este domingo 23 de junio a las 22 (hora de Argentina) en el Hard Rock Stadium.