El duelo entre Colo Colo y River por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores dejó la serie abierta para que se defina la próxima semana en el Monumental de Núñez. Durante los 90 minutos iniciales de la llave que quedó empatada 1 a 1, las polémicas arbitrales se hicieron protagonistas, al punto tal de que en el cuadro chileno recurrirán a la Conmebol para intentar que Raphael Claus, colegiado de la jornada, pague sus consecuencias.

Es que más allá de la patada a modo de plancha que sufrió Emiliano Amor por Miguel Borja, en la que el colombiano pudo haber recibido tarjeta roja y no hubo siquiera sanción de falta de parte del árbitro, la situación que mayor escándalo generó en Colo Colo fue la doble expulsión entre Paulo Díaz y Maximiliano Falcón, ya que se dio luego de que el defensor de River empujara al uruguayo en un córner.

Anibal Mosa, Presidente de Blanco y Negro SA (la empresa gerenciadora de Colo Colo), habló de manera furiosa ante los medios chilenos y atacó con los tapones de punta a Raphael Claus. “Esto fue una vergüenza con todas sus letras. El pisotón de Miguel Borja sobre Emiliano (Amor) es una asquerosidad. Eso es tarjeta roja en cualquier parte. Después, la expulsión de Falcón fue injusta… Eso no se ve en ninguna parte. A pesar de haber tenido a este árbitro en contra, hicimos un muy buen partido“, comenzó Mosa.

En sintonía con su bronca por sentirse perjudicado arbitralmente ante River, el mandamás señaló que irán hasta las máximas consecuencias, llevando a revisión los fallos de Claus a la Conmebol. Más allá de pedir sanciones para el árbitro brasileño, Anibal Mosa reveló que pedirán que se le revoque la expulsión a Maximiliano Falcón, ya que alegaron como incorrecta su tarjeta roja.

“Hablaremos con nuestros abogados, conversaremos con ellos, quienes están estudiando las imágenes. Nosotros esperamos la posibilidad de apelar; como habrán visto, eso no es expulsión. Falcón me contó que Paulo Díaz le dijo de todo, no sabemos por qué fue esa reacción del árbitro”, explicó la máxima autoridad de Colo Colo. Además, sumó: “Haremos lo que haya que hacer. Esto es injusto, creemos que en este tipo de instancias importantes, como son los cuartos de final de la Copa Libertadores, tiene que haber árbitros más serios“. Durísimo.

Más declaraciones de Anibal Mosa contra el arbitraje en Colo Colo – River

En relación a lo sucedido en el partido con el colegiado, Mosa siguió: “Nosotros creemos que los árbitros no deben ser protagonistas, pero este señor (Raphael Claus) jugó en contra de Colo Colo. No sabemos cuáles son sus intenciones, pero las 42 mil personas fueron testigos de que el tipo se cargó contra nosotros. Echó a perder el espectáculo“.

Por último, cerró: “Ojalá que Conmebol tome nota sobre esta situación. Este tipo de jueces no puede dirigir por un buen tiempo. Lo único que hace es echar a perder el espectáculo. Teníamos una cantidad de público maravilloso que se comportó de la mejor manera, todo esto se vio empeñado por un árbitro que dejó mucho que desear“.

Marcelo Gallardo también habló del arbitraje

El entrenador de River habló en conferencia de prensa y dejó una declaración totalmente contraria a la de Mosa respecto del arbitraje: “Me parece que el árbitro (Raphael Claus) estuvo bien. No tuvo mucha problemática para llevarlo. Hubo jugadas al límite, pero me parece que en general lo llevó bastante bien“, esbozó Gallardo.

La vuelta entre River y Colo Colo

El encuentro de vuelta entre River Plate y Colo Colo por los cuartos de final de la presente temporada de la Copa Libertadores de América se llevará a cabo el próximo martes 24 de septiembre, también desde las 21:30 horas de la República Argentina.

Cabe destacar que este partido en cuestión se desarrollará con el imponente Estadio Monumental de Núñez de la ciudad de Buenos Aires como testigo y como escenario. Sí, precisamente la cancha donde se disputará la gran final del certamen.