En la previa del inicio de la Eurocopa, en la que debutará contra Alemania los hinchas de la Selección de Escocia, la Tartan Army, viralizó una canción apoyando a su equipo con el ritmo de “La mano de Dios”, tema compuesto por Rodrigo Bueno en homenaje a Diego Armando Maradona.

La misma, está hecha en relación a este certamen continental, nombrando a algunos de los jugadores estrellas que tienen en el plantel, así como también a Steve Clarke, su entrenador principal, y asegurando que sin Escocia no habrá fiesta en tierras alemanas, donde se disputará el certamen.

La letra de la canción de la Selección de Escocia al ritmo de “La mano de Dios”

We aint no Argentina Nosotros no somos de Argentina

But we’ve got Pero tenemos a

John Mcggin (x3) John Mcggin

And Robbo out on the wing Y a Robbo en la banda

On the wing (x2) En la banda

No Scotland no party Sin Escocia no hay fiesta

Steve Clarks tartan army La Tartan Army de Steve Clarks

And even if we don’t win Y aunque no ganemos

We will win (x2) Nosotros vamos a ganar

We’ll boogie on in Berlin Seguiremos bailando en Berlín

In Berlin (x2) En Berlín

No Scotland no party Sin Escocia no hay fiesta

Steve, Clarks Tartan Army La Tartan Army de Steve Clarks

El fixture de Escocia en la Eurocopa

El seleccionado comandado por Steve Clarks que va por su primer título a nivel continental, forma parte del Grupo A y ya conoce su fixture en la fase de grupos, en la que luchará por un lugar en los octavos de final:

Fecha 1: Alemania vs Escocia – Viernes 14 de junio a las 16:00 horas

Fecha 2: Escocia vs Suiza – Miércoles 19 de junio a las 16:00 horas

Fecha 3: Escocia vs Hungría – Domingo 23 de junio a las 16:00 horas

*Horarios de Argentina

Cabe destacar que para pasar de ronda, deberá quedar entre los dos primeros, o en los mejores terceros.