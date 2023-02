Revelan el motivo por el cual Guardiola no pone a Julián Álvarez y hay indignación

"Yo tengo la opción de hacer hasta cinco cambios, pero eso no significa que tenga que hacerlos. Soy muy buen entrenador como para decidir lo que tengo que hacer", dijo Pep Guardiola luego del empate del Manchester City 1 a 1 frente al Leipzig por la ida de los Octavos de Final de la UEFA Champions League, en donde no hizo ningún cambio en los 90 minutos.

Nuevamente, Julián Álvarez no ingresó ni siquiera un minuto, situación que se repitió por segunda vez en los últimos tres partidos tras no entrar ante Arsenal, y tan solo disputó 48 de los últimos 360 que jugó el Manchester City, por lo que su situación generó enojo en los hinchas argentinos, quienes le reclamaron a Pep Guardiola mayor participación de la Araña en las redes sociales.

El periodista Sam Lee, del diario inglés The Athletic, publicó un informe en donde explicó el motivo por el cual el delantero campeón del mundo no viene sumando minutos: "Guardiola quiere más control que fútbol directo esta temporada y eso significa que, normalmente, juegan Haaland y De Bruyne. Cuando Álvarez ha sido titular en Premier es cuando Kevin De Bruyne no ha jugado. Pero, esencialmente, Haaland es la primera opción y De Bruyne es una parte clave y el que le acompaña", comenzó.

Y agrega que "puede parecer extraño que un campeón del mundo no juegue demasiado, pero hay que verlo de esta manera: Foden, canterano del City y excelente jugador, tampoco entra en el equipo. Se trata de lo que necesita el equipo, no de la reputación del jugador".

La gente por su parte, en las redes sociales mostró su enojo por esta situación, reclamando a Guardiola mayor cantidad de minutos para Álvarez, mientras que otros aputan directamente a que debe abandonar el club para tener más protagonismo en otra parte.