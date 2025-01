Augusto Batalla genera controversia con su actuación en Rayo Vallecano vs. Girona

El Rayo Vallecano está muy cerca de cumplir con el primer objetivo planteado en la temporada que es la permanencia en LaLiga. Pero además, ya se ubica a solo un punto de la zona de clasificación para la Conference League y a cinco de la Europa League de la temporada 2025/2026.

Esto gracias a que el último domingo derrotó 2 a 1 al Girona, en un partido que tuvo de todo. Es que el conjunto catalán ganaba 1 a 0 con un tanto de Bryan Gil a los 53 minutos, hasta que a los 80 y a los 83 llegaron los tantos de Randy Nteka para dar vuelta el marcador a favor del conjunto madrileño.

Ahí es en donde llegó la participación del arquero argentino Augusto Batalla que levantó tanta polémica, dado que en los últimos instantes del partido puso en práctica todos sus artilugios para hacer tiempo, reteniendo la pelota y aparentando estar lesionado, en función de consumir todo lo que faltase de juego y concretar así el triunfo del Rayo Vallecano.

Al respecto, Míchel, entrenador del Girona y exfutbolista del Rayo, expresó: “Esas pérdidas de tiempo ya sé que no es por parte de Íñigo, es por parte de la directiva, que marca un poco esas situaciones, que es muy feo, porque el Rayo es un equipo que juega con unos valores de la hostia y hay cosas que quedan muy mal”.

Y agregó: “Me joroba porque creo que los jugadores y el cuerpo técnico que tienen es la hostia y juegan al fútbol. No todo vale, ¿no? No todo vale. Juegan al fútbol y ellos hacen las cosas muy bien, presionan muy bien, juegan hacia delante y para mí, para el espectáculo, es un placer ver al Rayo”.

Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, dijo que no se siente cómodo haciendo tiempo

“Te voy a hablar como entrenador del Rayo. Yo no me encuentro cómodo con esta situación. No me gusta que se pierda tiempo tanto de un equipo como el otro, no me gusta que se pierda tiempo del VAR y los recogepelotas. No me encuentro cómodo cuando a nosotros se nos para el ritmo”, comentó Iñigo Pérez en conversación con DAZN.

Publicidad

Publicidad

En ese mismo sentido, el estratega del equipo de Vallecas añadió: ”Es verdad que no estoy en disposición de saber si Augusto está mintiendo o no. Me remito a los hechos en estos minutos de alargue nos pudieron hacer dos goles mínimos. Hoy el árbitro ha ido añadiendo uno a otro tras las perdidas de tiempo. Tampoco es un mensaje de cara a Augusto o Mumin, pero no me siento cómodo cuando se para el ritmo”.

Augusto Batalla reconoció que hizo tiempo vs. Girona

“Perder tiempo es parte del fútbol. Se hace siempre cuando se necesita. Siempre que lo vea necesario lo haré. No creo que sea algo grave. A veces se hace un mundo de todo esto”, admitió Augusto Batalla en charla con Radio Marca.

ver también Giro inesperado en el Atlético de Madrid para complementar a Rodrigo De Paul