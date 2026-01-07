Es tendencia:
La decisión del Atlético de Madrid con Thiago Almada que encendió las alarmas en Argentina de cara al Mundial

El Colchonero estaría dispuesto a desprenderse del ex Vélez a tan solo 6 meses de su arribo.

Por Germán Carrara

Atlético de Madrid estaría decidido a desprenderse de Thiago Almada en este mercado de pases por su poca actividad.
© Getty ImagesAtlético de Madrid estaría decidido a desprenderse de Thiago Almada en este mercado de pases por su poca actividad.

Thiago Almada llegó a mediados del 2025 al Atlético de Madrid como la figura que le daría el salto de calidad a un equipo que necesita rodear de la mejor manera a Julián Alvarez. No obstante, seis meses después, el ex Vélez solo registra 571 minutos en cancha (lo equivalente a poco más de 6 partidos enteros), tornándose así totalmente intrascendente en el esquema de Diego Simeone.

Es por eso que, con la llegada del mercado de pases del mes de enero, en la institución colchonera advirtieron que consideran al campeón del mundo en Qatar 2022 como transferible. Incluso, de acuerdo al programa de Cadena Ser ‘El Larguero’, la directiva a cargo de Enrique Cerezo está esperando ofrecimientos para desprenderse del jugador.

Semejante panorama imprevisto hasta hace pocas semanas, encendió las alarmas en la Selección Argentina. Es que ya faltan menos de 6 meses para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 (la Albiceleste debutará frente a Argelia el 16 de junio en el Estadio de Kansas City) y Thiago Almada, hasta entonces, era uno de los que parecía tener un lugar asegurado en la lista de 26 integrantes.

Sin embargo, si no logra romper con esta tendencia de poca actividad o si es cedido o vendido a un equipo de menor envergadura que influya negativamente en su actualidad, puede correr riesgo su convocatoria para el certamen que se llevará a cabo en Norteamérica entre el 11 de junio (partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca) y el 19 de julio (Final en el MetLife de Nueva Jersey).

El gran 2025 de Thiago Almada con la Selección Argentina lo que lo mantiene en la órbita de Lionel Scaloni

Más allá del presente irregular en el Atlético de Madrid, Thiago Almada parece tener crédito de sobra con Lionel Scaloni. Es que a la Selección Argentina le rindió cada vez que se lo necesitó. De hecho, viene de tener un 2025 en el que fue altamente determinante para tres resultados que sellaron el primer puesto de la Albiceleste en las Eliminatorias Conmebol.

Hizo el tanto de la victoria 1 a 0 a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo, fue titular en la histórica goleada sobre Brasil 4 a 1 en la cancha de River, asistió a Julián Alvarez en el 1 a 0 ante Chile en el Estadio Nacional de Santiago, convirtió el gol del empate vs. Colombia en el Monumental y le brindó el pase gol a Lionel Messi para el 3 a 0 contra Venezuela.

La primera decisión importante de Lionel Scaloni para la Selección Argentina de cara al Mundial 2026

La primera decisión importante de Lionel Scaloni para la Selección Argentina de cara al Mundial 2026

Germán Carrara

german garcía grova

