A mediados de 2025, Thiago Almada protagonizó uno de los movimientos más rutilantes del mercado de pases. Es que el jugador de la Selección Argentina abandonó las filas de un Olympique de Lyon envuelto en serios conflictos para incorporarse a Atlético de Madrid. Sí, ese Colchonero de Diego Simeone repleto de compatriotas.

Sin embargo, contra todos los pronósticos, el volante ofensivo surgido de las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield no logró asentarse de la forma esperada en la institución de la capital española. Por el contrario, pese a ver acción de forma relativamente regular, no ofreció sus mejores rendimientos y no conformó al cuerpo técnico.

Así las cosas, en las últimas horas, el futbolista de 24 años de edad comenzó a ser considerado prescindible por Atlético de Madrid. Sí, recibió el cartel de transferible y ya no es una prioridad para Simeone y compañía, que le abrieron las puertas para una salida del plantel profesional en esta misma ventana de transferencias.

Rápidamente, Benfica, un peso pesado del continente europeo, prestó especial atención a esta situación y fue a la carga por quien también supo defender las camisetas de Atlanta United y Botafogo a lo largo de su carrera. De hecho, el popular equipo portugués ya abrió negociaciones para sumarlo en este mercado de pases.

Thiago Almada, jugador de la Selección Argentina. (Foto: Getty)

Sin contar con el dinero necesario para redondear una transferencia definitiva, la idea de los lusitanos es darle forma a una cesión a préstamo con opción de compra. Lo hacen siendo conscientes de que la intención de Almada también es dejar de jugar en Atlético de Madrid lo más pronto posible dado el panorama oscuro que se presenta.

Por otra parte, no es un detalle menor que Benfica ya buscó al oriundo de Fuerte Apache a mediados del año pasado. Inclusive, las Águilas le hicieron llegar a Lyon un ofrecimiento formal para quedarse con su ficha, pero el jugador terminó recalando en la máxima categoría del fútbol de España, donde se encuentra militando al día de la fecha.

