El portugués se mostró muy crítico de la nueva generación de figuras en el fútbol mundial. Por este motivo, confesó que no será entrenador cuando se retire.

Cristiano Ronaldo criticó a Mbappé, Vinícius, Bellingham y la nueva generación de futbolistas: "No escuchan nuestros consejos"

A Cristiano Ronaldo no le gusta el rumbo que va tomando el fútbol de ahora y, más precisamente, las figuras de esta nueva generación. Nombres como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Erling Haaland, Jude Bellingham o, más recientemente, Lamine Yamal empiezan a asomar como el futuro del fútbol. Y el portugués fue muy crítico con ellos.

CR7 sigue dando sus últimos pasos en el fútbol mundial vistiendo la camiseta del Al Nassr. Sin embargo, desde que llegó a Arabia Saudita, ya empezó a quedar atrás aquella figura que supo deleitar a los fanáticos en Manchester United, Real Madrid y Juventus. De hecho, por segundo año consecutivo, la revista France Football lo dejó fuera de los 30 candidatos al Balón de Oro.

Precisamente, en este prestigioso galardón, aparecen todos los jóvenes antes mencionados. Todo apunta a que Vini Jr. y Bellingham son favoritos a ganarlo, lo que marcaría el comienzo de una nueva era en el fútbol mundial donde ya no dominan tanto Cristiano como Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo, contra las nuevas jóvenes figuras: “No tengo pasiones por esta generación”

Pero para Cristiano Ronaldo, la nueva generación de figuras no le despierta absolutamente nada. En una entrevista para el podcast Rio Ferdinand Presents, el ‘Bicho’ tuvo duras palabras para estos jóvenes, a tal punto que adelantó que no está interesado en ser entrenador de estos futbolistas.

“Para mí será difícil un día ser entrenador, porque no tengo pasiones por esta generación“, empezó diciéndole a Ferdinand. “Es difícil, sobre todo en el fútbol, ​​porque no toman en cuenta nuestros consejos basados ​​en nuestra experiencia. Creen que lo saben todo, creen que los teléfonos les darán una buena educación, TikTok, Instagram“, cuestionó.

Mbappé y Vinícius forman parte de la nueva generación de figuras (Angel Martinez/Getty Images).

Las redes sociales y los intereses de los jóvenes atentan contra el profesionalismo que exige el máximo nivel, según opina Cristiano Ronaldo. Por eso, la idea de ser director técnico estaría prácticamente descartada. En este sentido, apunta a su costado como empresario, en el cual tiene varios negocios actualmente.

“Tengo otras cosas de las que preocuparme, otro capítulo de mi vida que es la parte empresarial y que me entusiasma. Será un reto para mí y aprender otras áreas que no conozco, involucrarme más en mi negocio y creo que será bueno”, destacó respecto a esto último.

El puesto de entrenador y las críticas de Cristiano Ronaldo a Erik ten Hag

Así como Cristiano Ronaldo cuestiona el presente y el futuro del fútbol por cómo son los jóvenes figuras, también pone en cuestión el puesto de entrenador. Evidentemente, no tiene intenciones de serlo, pero también tiene que ver con su experiencia con alguno de ellos, especialmente con la figura de Erik ten Hag.

El técnico neerlandés del Manchester United fue uno de los blancos de CR7 durante la entrevista con Rio Ferdinand. “Como entrenador del Manchester United no puedes decir que no vas a luchar por ganar la Premier o la Champions League. Hay que decir ‘tal vez no tengamos el potencial, pero lo vamos a intentar’. ¡Tienes que intentarlo!”, supo decir.

Esto provoca una respuesta de ten Hag en una rueda de prensa cuando fue consultado sobre las palabras del actual jugador de Al Nassr. “Cristiano Ronaldo está en Arabia Saudita, muy lejos de Manchester“, advirtió.