Cuti Romero declara la guerra en Tottenham y Richarlison lo respalda

Tottenham sumó su tercer partido consecutivo sin victorias al caer 3 a 2 con el Bournemouth este miércoles 7 de enero, motivo por el que no para de retroceder en la tabla de posiciones de la Premier League. Apenas suma 27 puntos, cifra por la que se ubica en el puesto 14 de la clasificación (es decir, no solo que está lejos de pelear por el título, sino que se está quedando afuera de las competiciones de la UEFA de la próxima temporada).

Ante este escenario, los jugadores vienen siendo el foco de las críticas tanto de la prensa como de los hinchas de los Spurs. Por eso, luego de perder en el Vitality Stadium, el que salió a dar la cara fue el Cuti Romero, capitán del equipo londinense, aunque de paso aprovechó su escrito para exponer a la comisión directiva.

”Mis disculpas a todos los fans de ustedes que nos siguen a todas partes, que siempre están y seguirán estando. Somos responsables, de eso no hay duda. Yo soy el primero. Pero seguiremos enfrentándolo y tratando de cambiar la situación, para nosotros y para el club”, escribió el defensor de la Selección Argentina en su cuenta de Instagram.

Acto seguido, detonó la bomba en el seno del Tottenham: ”En momentos como este, deberían ser otras personas que salgan a hablar, pero no lo hacen, como ha estado sucediendo desde hace varios años. Solo aparecen cuando las cosas van bien. Nos quedaremos aquí, trabajando, permaneciendo juntos y dando todo para cambiar las cosas. Especialmente en momentos como este, mantenerse callado, trabajar más duro y avanzar todos juntos, es parte del fútbol.

Todos juntos, será más fácil”.

La publicación de Cuti Romero luego de la derrota del Tottenham con el Bournemouth.

Tal comunicado, además, contó con el fuerte respaldo de dos de sus compañeros. Uno de ellos, el brasileño Richarlison, que comentó la publicación con un emoji que representa un aplauso, y el otro fue Pedro Porro, uno de los líderes del vestuario del equipo, que likeó el posteo y además escribió: ”Amen. A seguir hermano. Nos quedan muchas batallas”.

Tottenham intentará cortar la mala racha frente al Aston Villa

El próximo compromiso del Tottenham será por la Tercera Ronda de la FA Cup este sábado 10 de enero contra el Aston Villa, un rival que también precisa ganar luego del 0 a 0 con el Crystal Palace por la Premier League. Mientras que por la liga inglesa -en donde realmente debe remontar sus estadísticas- se volverá a presentar el sábado 17 frente al West Ham United en condición de local.

Cabe mencionar que el 20 de enero chocará con el Borussia Dortmund por la quinta jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League. En esta competición, de momento, el equipo comandado por Thomas Frank está decimoprimero con 11 puntos, por lo que se mantiene con chances de clasificar directamente a los Octavos de Final. De igual modo, en el peor de los casos todo indica que ya tiene un lugar asegurado en los Play Off.

