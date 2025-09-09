Es tendencia:
Por qué no juega Cuti Romero en Ecuador vs. Argentina por las Eliminatorias para el Mundial 2026

Todos los detalles relacionados con la ausencia del defensor central de Tottenham en el encuentro en Guayaquil.

Por Gabriel Casazza

Se van las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo que se disputará en 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. En ese contexto, este martes, la Selección Argentina defensora del título se despide visitando a Ecuador en el Estadio Monumental Banco Pichincha de la ciudad de Guayaquil.

Con la clasificación asegurada y con el primer puesto consumado, el conjunto encabezado estratégicamente por Lionel Scaloni, sin la presencia de Lionel Messi, tratará de despedirse de las Eliminatorias de la mejor manera posible frente a los de Sebastián Beccacece.

En ese contexto, Cuti Romero es uno de los ausentes más rutilantes en la Albiceleste. Sí, el defensor central de Tottenham Hotspur, uno de los mejores del globo terráqueo en su puesto, no puede estar a disposición del cuerpo técnico de Scaloni.

Lisa y llanamente, la ausencia del futbolista surgido de las divisiones inferiores de Belgrano de Córdoba tiene que ver con una acumulación de tarjetas amarillas. Por ello es que ni siquiera viajó al territorio ecuatoriano para formar parte de la delegación argentina.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas

