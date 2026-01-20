El gol de Cuti Romero en Tottenham vs. Borussia Dortmund por la Champions League

Cristian Romero está en modo goleador con la camiseta del Tottenham. Es que a tan solo tres días después de haber convertido ante West Ham por Premier League, el Cuti dijo presente en la Champions League. Su nueva víctima fue nada menos que Borussia Dortmund, en un partido clave pensando en los octavos de final.

Cuando el encuentro recién empezaba a destrabarse en Inglaterra, el zaguero argentino mostró su olfato goleador al aparecer cual delantero para romper el marcador. A los 13 minutos, tras un envío pasado, la pelota fue devuelta con un buscapié a la altura del área chica y allí estaba el Cuti, en soledad, para tan solo empujarla.

El tanto del Cuti rompió el partido e inclinó la balanza por completo a favor de los Spurs. Es que tan solo 10 minutos más tarde, el Dortmund se quedó con un jugador menos debido a la expulsión de Svensson. Y fue cuestión de tiempo para que los locales lo aprovechen: a los 37′, se adelantaron 2-0 con un gol de Solanke, para dejar prácticamente liquidado el encuentro.

Con este resultado, Tottenham alcanzaría los 14 puntos y se ubicaría quinto en la tabla de posiciones, a falta de una fecha para cerrarse la primera ronda. El Dortmund, por su parte, quedaría relegado en el 11° escalón. El partido puede verse a través de Disney+.

Se trata del primer tanto que convierte el Cuti en esta edición de la Champions League, dentro de lo que viene siendo una de las temporadas más goleadoras de su carrera. Previamente, le había convertido al PSG en la Supercopa de Europa y festejó en tres ocasiones por la Premier: por duplicado ante Newcastle y el ya mencionado grito a West Ham.

