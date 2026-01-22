Dejó Vélez en conflicto para jugar Champions League, pero su equipo fue eliminado y lo cedió al último de LaLiga

A inicios de enero, tras desvincularse de Vélez después de ser apartado del plantel profesional por negarse a firmar un contrato de renovación, Thiago Fernández fichó con Villarreal y firmó contrato hasta junio de 2031, seducido por la posibilidad de arribar a un club de buen presente en LaLiga y que también competía en Champions League.

Tres semanas después de esa vinculación, El Submarino Amarillo cayó 2-1 en condición de local ante Ajax despidiéndose, en función también de otros resultados, de toda posibilidad de seguir en competencia en el certamen continental, a la vez que tomó una decisión respecto al futbolista argentino de 21 años, que puede desempeñarse como mediocampista ofensivo o extremo.

Sin haberse llegado a estrenar en Villarreal, Thiago Fernández será cedido al Real Oviedo y ya viajó rumbo a Asturias para realizarse los exámenes médicos previos a que se haga oficial ese nuevo vínculo, que será hasta fin de temporada y sin opción de compra.

El panorama de sus primeros meses en Europa cambió entonces de manera drástica, no solo por no tener la oportunidad de jugar competiciones europeas, algo que en razón de la performance del equipo tampoco hubiese sucedido si se quedaba en el Submarino Amarillo, sino además porque deberá pelear por evitar el descenso con un equipo prácticamente condenado.

Thiago Fernández fue cedido a Real Oviedo tres semanas después de vincularse a Villarreal.

Real Oviedo se encuentra en la última posición de LaLiga habiendo sumado nada más que 13 puntos en las 20 jornadas que se llevan disputadas. Solo ha ganado dos partidos en todo el certamen y son siete los puntos que lo separan de Valencia, el último de los equipos que hoy por hoy estaría manteniendo la categoría.

Una larga inactividad a la que busca poner fin

Teniendo en cuenta que no tuvo oportunidad de jugar durante las tres semanas que permaneció en Villarreal, Thiago Fernández espera que su llegada a Real Oviedo sirva para poner fin a una larga inactividad, ya que producto de su disputa con Vélez había sido marginado del plantel profesional.

El último partido en Primera División para el jugador que teniendo un gran presente sufrió una dura lesión de ligamentos de rodilla que lo relegó data del primero de diciembre de 2024, con El Fortín haciendo de local e imponiéndose 1-0 a Sarmiento de Junín.

