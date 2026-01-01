Con nombre y apellido, Thiago Fernández destrozó a la dirigencia de Vélez tras irse libre al Villarreal

El fútbol argentino acaba de perder otro joven talento, que emigró a Europa. Tras una negociación escandalosa que no llegó a buen puerto, Thiago Fernández terminó su estadía en Vélez después de estar los últimos meses separado del plantel. Ahora, en su despedida a través de las redes sociales, arremetió contra los dirigentes de la institución y dejó frases más que contundentes.

Al finalizar el vínculo, se va en condición de libre a Villarreal y sin dejarle un ingreso económico al conjunto de Liniers, lo que generó un fuertísimo malestar puertas adentro. Sin éxito en las tratativas, en agosto lo apartaron de sus compañeros, a pesar de que ya se había recuperado de la rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha sufrida a finales de 2024.

Lo cierto es que el habilidoso subió una publicación a su cuenta personal de Instagram y dejó un largo mensaje. “Hoy me despido, no completamente de la forma que quisiera“, empezó el escrito del joven de 21 años. “Lamentablemente hoy en día el club esta en manos de personas que no están a la altura para manejar tan enorme institución“, sentenció contra los directivos.

Thiago Fernández, durante su estadía en Vélez Sarsfield.

Ahora con nombres y apellidos, arremetió más fuerte contras los dirigentes de Vélez. “Personas como Fabian Berlanga, Augusto Costa, Ricardo Álvarez y Sebastián Pait. La dirigencia no deja de lado sus peleas entre si, y cuando ya todo parecía arreglado para mi renovación con Augusto Costa, Fabian Berlanga me dijo ‘no renueves, te están mintiendo en el contrato‘”, expresó.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el extremo izquierdo amplió su discurso al respecto de esta cuestión. “Esta es una de las 100 situaciones que pasaron durante mis dos años de negociaciones, las cuales empezaron gracias a que yo llame al club para renovar“, volvió a insistir para dejar en claro su postura de estar abierto a extender el vínculo con el elenco de Liniers.

Como si no fuera suficiente todo lo comunicado, redobló la apuesta y fue por más. “Tuve que escuchar que el presidente del club me diga después de un año de jugar y perteneciendo al equipo Campeón que no había hecho el mérito para renovar el contrato (el cual es un contrato firmado en inferiores, con cláusulas y sueldo de juvenil)“, argumentó sobre el polémico conflicto contractual.

Así las cosas, Thiago Fernández firmó contrato con Villarreal hasta el 30 de junio de 2031 y este 2 de enero debe sumarse a los entrenamientos, para conocer si será tenido en cuenta por el entrenador. De esta manera, el talentoso dejó Vélez con 48 partidos disputados, 5 goles y 6 asistencias desde su debut en 2023, además de conquistar 2 títulos domésticos: LPF y Supercopa Argentina 2024.

