La joya del fútbol argentino que rechazó a River y se irá gratis al fútbol de España

El mercado de pases todavía no está abierto, pero el fútbol argentino empieza a tener sus primeros movimientos. En las últimas horas, Villarreal cerró la llegada de Thiago Fernández, que terminará su contrato con Vélez y sumará a las filas de Marcelino.

El extremo llegará como agente libre luego de una conflictiva salida del Fortín. Si bien todavía no se firmaron los papeles, desde España aseguran que el joven de 21 años le pondrá la firma a un contrato que lo vinculará con la institución hasta 2031.

Fernández no juega desde finales de 2024, cuando sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. En la etapa final de su recuperación, el futbolista no renovó su vínculo con el club de Liniers, que decidió prescindir de sus servicios desde entonces.

Thiago Fernández rechazó a River

Thiago Fernández estuvo en la órbita de River en el pasado y que según se había encargado de contar fue él mismo quien rechazó la posibilidad de llegar al Millonario. “Tuve contacto directo con Gallardo, pero a mí no me interesó. Estaba bien en Vélez. En ese momento éramos el Vélez de Quinteros y estábamos mejore que el River de Gallardo”, le había dicho a TNT Sports.

Y agregó: “Nos bajaron la oferta a mi representante y a mí. Nos dijeron que, si aceptábamos, pagaban la cláusula de rescisión. Yo le dije que no desde el primer momento. No lo quise pensar mucho porque el tema de los ceros es jodido. Cuando los tenés arriba de la mesa es complicado”.

Los números de Thiago Fernández

En primera división, Thiago Fernández disputó 48 partidos oficiales con la camiseta de Vélez Sarsfield. En sus 2.953 minutos en cancha, anotó 6 goles y aportó 9 asistencias. Además, ganó la Liga Profesional 2024 bajo las órdenes de Gustavo Quinteros.

