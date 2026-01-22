Es tendencia:
Fabrizio Romano: “El futuro de Julián Álvarez sigue muy abierto y es una historia para seguir”

El periodista especializado en el mercado europeo detalló la situación del delantero argentino y cuándo se definirá su futuro.

Por Germán Celsan

El futuro de Julián Álvarez según Fabrizio Romano
© GettyEl futuro de Julián Álvarez según Fabrizio Romano

El presente de Julián Álvarez en Atlético de Madrid no es el mejor, lleva una sequía de siete partidos sin goles, apenas dos en los últimos catorce y ninguno en lo que va del 2026. Eso empieza a pesar en el colchonero, con miradas de recelo por parte de la prensa y los fanáticos.

Sin embargo, el delantero argentino sigue siendo uno de los más codiciados del fútbol europeo y varias puertas se le abrirían si decide salir de la capital española. Aunque eso no sucederá en este mes de enero, o al menos así lo entiende el periodista especializado en el mercado, Fabrizio Romano, quien compartió una detallada actualización sobre el presente y futuro de Julián Álvarez.

Los medios españoles apuntan contra Julián Álvarez y su futuro no está decidido.

“Chicos, se los sigo diciendo: el futuro de Julián Álvarez no es un tema para enero, es un tema para el verano“, inició Fabrizio Romano en su más reciente video en YouTube, haciendo referencia al verano europeo. Es decir, el próximo mes de agosto.

“Pero el futuro de Julián Álvarez sigue muy abierto“, destacó Fabrizio Romano. “Sigue siendo una historia a seguir. Por un lado, el Atlético de Madrid quiere y espera retener al jugador. Pero por otro lado, está la parte del jugador, el propio jugador, su agente… Obviamente, Julián Álvarez mantiene sus opciones abiertas de cara al verano“, agregó.

La sequía de Julián Álvarez preocupa, pero Altético hoy por hoy quiere retenerlo.

Sobre quienes se interesan por Julián, Fabrizio señaló: “Es demasiado pronto para mencionar clubes, porque eventualmente podría haber muchos clubes interesados en Julián Álvarez si logra salir del Atlético de Madrid. Pero, en esta etapa, el jugador mantiene sus opciones abiertas. Por el momento no hay nada concreto, nada avanzado”.

La postura del Atlético de Madrid es mantener a Julián Álvarez, aunque habrá una conversación en los próximos meses donde tanto el futbolista como el club expondrán sus respectivas posturas. “Esto depende de lo que el Atlético y Julián decidan en los próximos meses. No es un tema para ahora, no se decidirá nada en enero. Ni siquiera en febrero.”

Finalmente, sobre el interés de Barcelona, Fabrizio Romano detalló: “Julián es uno de los delanteros más buscados de Europa, pero en términos de gestiones, de reuniones, no se trata solo de un club. Hay muchos rumores sobre el Barcelona, seguro, pero no es solo el Barcelona; hay varios clubes preguntando por Julián Álvarez.

Datos clave

  • Julián Álvarez acumula una sequía de siete partidos sin goles y ninguno en 2026.
  • Fabrizio Romano asegura que el futuro del jugador se definirá en el verano europeo.
  • Existen rumores sobre Barcelona, aunque Atlético de Madrid espera retener al delantero argentino.
Germán Celsan

